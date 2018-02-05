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15 günde 92 bin kişiyle Çocuk Köyü'de ziyaretçi rekoru kırıldı

BALIKESİR, (DHA)-YARIYIL tatili nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun çocuklara karne hediyesi olarak Çocuk Köyü’nü ücretsiz yapmasıyla bir rekora imza atıldı

05 Şubat 2018 17:08

BALIKESİR, (DHA)-YARIYIL tatili nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun çocuklara karne hediyesi olarak Çocuk Köyü’nü ücretsiz yapmasıyla bir rekora imza atıldı. Köyü, 20 Ocak-4 Şubat arasını kapsayan 15 günde 92 bin kişi ziyaret etti.

Sömestr tatilinde ücretsiz olan  Çocuk Köyü büyük bir ilgiyle karşılandı. Çocuklar ve yetişkinlerin bir arada  vakit geçirebildikleri Köy, ziyaretçi akınına uğradı.

Yarıyıl tatili boyunca Çoçuk Köyü’nü ziyaret eden çocuk sayısı 46 bin 607 olurken; yetişkinlerin sayısı da 46 bin 183 olarak kayıtlara geçti. 15 günde toplamda 92 bin ziyaretçi alan Çocuk Köyü’nün ücretsiz olması nedeniyle ilk kez görenlerin sayısı ise oldukça fazla.

Tatil boyunca bu imkânı çocuklara sunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teşekkür eden çocuklar ve velileri, bu tür etkinliklerin devamını isterken; Başkan Kafaoğlu; “Her zaman çocuklarımızın hizmetindeyiz. Onlar bizim geleceğimiz. Mutlu bir gelecek için, mutlu bir yaşam imkanını onlar için hazırlamaya çalışıyoruz. Kısacık tatil süresince çocuklarımıza herhangi bir ayrım yapmadan Tatil Köyü imkânlarından faydalandırmak istedik. Gördük ki, çocuklarımızın böyle bir eğlenceye ihtiyaçları varmış. Bugüne kadar Çocuk Köyü’nü hiç görmemiş çocuklarımız vardı. Onları da çeşitli organizasyonlar ile bu alana getirerek değişik bir gün yaşamalarını sağladık ve mutluluklarına ortak olduk” şeklinde konuştu.

 

(FOTOĞRAF)


 

 

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