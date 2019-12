15 günde 51 kişi mantardan zehirlendi

Sık yağan yağmurlarla çıkan mantarlar, Bu yıl Türkiye genelindeki mantar zehirlenme vaka sayısı arttı. İstanbul'da son 15 günde 51 kişi zehirlenirken, hastaneler mantar zehirlenmesine karşı alarma geçti.



Türkiye'de her yıl onlarca insan mantar zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor veya karaciğer nakliyle hayatta kalıyor. Ancak zorunlu besin maddesi olmamasına rağmen vatandaşlar ormanda mantar toplayıp yemekten vazgeçmiyor.



Her yağmurun ardından hızla artan mantarlar, bu yıl Türkiye genelindeki mantar zehirlenme vaka sayısını da arttırdı. Hastaneler, mantar zehirlenmesine karşı alarma geçti. İstanbul'da yalnız son 15 günde 51 kişi zehirlendi. Türkiye'de her yıl onlarca insan mantar zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor veya karaciğer nakliyle hayatta kalıyor ancak zorunlu besin maddesi olmamasına rağmen vatandaşlar ormanda mantar toplayıp yemekten vazgeçmiyor.



Bu yıl yağmurların erken başlaması, mantardan zehirlenme oranını da arttırdı. Zorunlu besin maddesi olmamasına rağmen vatandaşın yıllardır vazgeçemeyip ormandan toplayarak yediği mantarların yol açtığı zehirlenmeler yetkilileri alarma geçirdi. Refik Saydam Hıfzıssıhha Başkanlığı, bastırdığı binlerce broşürle halkı eğitmeyi planlarken, il sağlık müdürlükleri de eksikleri gidermeleri ve hazırlıklı olmaları için hastaneleri uyardı.



Türkiye mantarı ölümüne seviyor



Bu yıl ilk ölüm haberi Nisan ayında Edirne'nin Keşan İlçesinden geldi. Tarladan topladıkları mantarı yiyen anne kız zehirlenmiş, 10 yaşındaki Ayşegül Kurt ise yaşamını yitirmişti. Eylül sonunda ise ikinci ölüm haberi Artvin'den geldi. Ş.T. ormandan topladığı mantar nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybederken ayni ilde bir hafta içerisinde 27 kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



Hastaneler yetmiyor



İstanbul, Kütahya'da, Eskişehir, Edirne, Bartın, Gümüşhane, Kırklareli, Bursa, Gümüşhane, Zonguldak, Kastamonu, Tokat başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki hastaneler mantar zehirlenmesi nedeniyle alarma geçti. İstanbul'da yalnız son 15 gün içinde 51 kişi tedavi altına alındı. Haydarpaşa Numune'de 6, Göztepe'de 3, Okmeydanı'nda 6, Kartal'da 4, Şişli'de 27, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1, İstanbul Tıp Fakültesi'nde 4 olmak üzere son bir haftada 51 kişi mantar zehirlemesi nedeniyle tedavi altına alındı. BU hastalardan kimi diyaliz makinesine bağlanırken kimi ise halen yoğun bakım altında.



İstanbul'da 15 günde 51 kişi zehirlendi



İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına bulunan Hasan Erdoğan'ın durumu ise kritik. İstanbul Tıp Fakültesi'nde de Erol Ailesinden 3 kişi yoğun bakımda. 8 yaşındaki Ali Şensoy ve babası halen yoğun bakımda tedavi görürken 10 yaşındaki Erol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zonguldak Ereğli'den karaciğer nakli gerekebileceği ihtimaline karşı İstanbul Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Eren Gündüğdu de bir süre karaciğer destek ünitesine bağlı olarak tedavi gördükten sonra mucizevî bir şekilde sağlığına kavuşturuldu ve taburcu edildi. Gündoğdu Ailesinden 5 kişi mantardan zehirlendi. Komaya giren 3 kişiden biri ise diyalize bağlandı.



Karaciğer nakli gerekebiliyor



İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Karaciğer Transplantasyon Merkezi sorumlusu Prof. Dr. İlgin Özden, mantar zehirlenmesi nedeniyle bir anda bir aileden birden fazla insanın hastaneye sevk edildiğine dikkat çekerek, "Mantar zehirlenmesi, hastanın karaciğerini hızlı bir şekilde çürütüp işlevsiz bırakabiliyor. Hastayı karaciğer destek cihazında 72 saat bekletebiliyoruz. Aileden herkes mantar yemiş ise canlıdan nakil yapamıyoruz. Kadavradan nâkili bekleyecek zamanı da olmayabiliyor. Karaciğer destek cihazında bir hastayı ancak 72 saat tutabiliyoruz. İki destek cihazımız var ve bu 72 saatlik süre içinde nakil yapılamazsa hasta ölüyor. Mantar, zorunlu bir gıda maddesi değil. Bu nedenle kültür mantarı dışında kimse mantar yemesin" diye konuştu.



Mantarla ilgili bilgiler



Refik Saydam Hıfzıssıhha Başkanlığı'nın dağıtmaya hazırlandığı broşürde yer alan bazı bilgiler şöyle:



Mantar Zehirlenmesi Nasıl Oluşur?

Doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların taze, kurutulmuş veya konserve olarak çiğ veya pişirilerek yenmesi sonucunda gelişen ve ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir zehirlenmedir.Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülür. Ülkemizde doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalıdır.



Belirtiler nelerdir?

Sersemlik, uykuya meyil, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma, nabızda artış, ağızda metal tadı, bulantı ve kusma ile terleme görülebilir.



Mantarlarla İlgili Yanlış İnanışlar:

Yoğurtla yenen mantar zehirlemez.

Pişirilen mantarda zehir yok olur.

Sirkeli ve tuzlu suda kaynatmakla mantarın zehri alınır.

Kurutulmuş mantarın yenmesiyle zehirlenme olmaz.

Çayırlarda yetişen mantarlar zehirli değildir.

Mantar koparıldığında rengi değişmezse zehirsizdir; iç kısmı mavileşirse zehirlidir.

Ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir.

Zehirli mantar gümüş kaşıkla pişirilirse kaşık kararır.

Salyangozlar zehirli mantarları yemezler.