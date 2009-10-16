15 günde 183 travestiye ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, travestilere yönelik “cadı avı” başlatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.



Açıklamada, son 15 gün içerisinde toplam 183 travestiye “çevreyi rahatsız etmek”, “trafiği engellemek”, “hayasızca hareketlerde bulunmak” ve “kimlik bildirmemek” suçlarından idari yaptırım kararı uygulandığı kaydedildi. Açıklamada, travestilerin “fuhuş pazarlığı yaptıkları ve bu suretle trafiğin akışını tehlikeye düşürdükleri” belirtildi. Bu kapsamda travestilere Karayolları Trafik Kanunu ile Kabahatler Kanunu uyarınca 61 TL ve 50 TL para cezaları kesildiği belirtildi.

