15 günde 11 bin kilometre yol gitti

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8-23 Şubat 2009 tarihlerinde partisinin 15 ilde düzenlediği mitinge ve 15 açılış törenine katıldı.



Edinilen bilgilere göre, Başbakan Erdoğan, 8-23 Şubat 2009 tarihlerinde Sakarya, Çorum, Aksaray, Sivas, Kırıkkale, Kastamonu, Adıyaman, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kırşehir, Samsun, Sinop, Amasya, Diyarbakır ve Kocaeli'nin de bulunduğu 15 ile gitti.



Erdoğan, 15 miting ve açılış için toplam 11 bin 87 kilometre yol katetti. Mitinglerde, 14 saat 27 dakikalık konuşma yapan Erdoğan, bu süre içerisinde toplam 1.377 tesisin de açılışını gerçekleştirdi.



Erdoğan'ın katıldığı, TOKİ'nin düzenlediği 9 törende 3 bin 915 konut sahibine teslim edilirken, 419'u sulama, 56'sı içme olmak üzere toplam 491 su tesisi hizmete sokuldu.



Başbakan Erdoğan'ın katıldığı törenlerde, 5 üniversite ve 9 yüksek okul binası, 41 sağlık kuruluşu, 209 okul ve 22 öğrenci yurdu, 91 spor tesisi, 18 sosyal tesis, 56 park alanı, 62 çevre düzenlemesi çalışması, 36 alt yapı çalışması, 28 köprü, 17'si duble olmak üzere toplam 95 yol yapım projesi, 39 tarımsal, 5 kırsal ve 14 ekonomik kalkınma projesi, 7 fabrika, 3 sanayi sitesi ve 138 muhtelif tesis hizmete açıldı.

