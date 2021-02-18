15 gün süreyle yürüyüş ve toplantı yasağı getirilmişti; Van Valisi Bilmez bugün için yürüyüş çağrısı yaptı

Van Valiliği, bugünden itibaren 15 gün süreyle şehirde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını yasakladı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yasağın ardından Gara’da şehit olanlar için bugün yapılacak yürüyüşe halkı davet etti.

Van Valiliği’nin aldığı karar ile şehirde gösteri ve yürüyüş yapmak yasakladı. Söz konusu kararda basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının/açılmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının mülki idare amirinin iznine bağlandığı belirtildi.

Ancak Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabından aldığı kararın aksine bir çağrı yaptı. Bilmez, Gara’da 13 Türkiye vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili olarak bir yürüyüş düzenleneceğini bildirdi.

Bilmez’in duyurduğu yürüyüş ve basın açıklaması bugün saat 13.30’da gerçekleşecek: