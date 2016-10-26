15. Filmekimi, 90 bin sinemasevere ulaştı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen Filmekimi'nde 51 film 90 bin sinemaseverle buluştu. Filmekimi'nin 5 farklı şehirde 10 sinema salonunda 291 seansındaki gösterimlerinde, Altın Palmiyeli yönetmen Ken Loach filmi Ben, Daniel Blake, Xavier Dolan’ın Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödül’ü kazanan Alt Tarafı Dünyanın Sonu’na, Oscar’lı yönetmen Asghar Farhadi’den, bağımsız Amerikan sinemasının kahramanlarından Jim Jarmusch’a merakla beklenen birçok yönetmenin 51 filmi yer aldı.

Filmekimi gösterimleri İstanbul’da bu yıl Beyoğlu’nda Beyoğlu ve Atlas, Kadıköy’de Rexx ve Cinemaximum City’s Nişantaşı sinemalarında yapıldı. Filmekimi, ek seanslarla birlikte 195 seansta 51 filmi izleyicileriyle buluşturdu ve %95’e varan doluluk oranına ulaştı.

İstanbul’da ek seanslarla 17 Ekim’e kadar süren Filmekimi bu yıl 13-16 Ekim’de İzmir’de, 21-23 Ekim’de Bursa ve Eskişehir’de de sinemaseverlerle buluştu. Yoğun ilgi üzerine Ankara’da gösterimler 7 Ekim’den 10 Ekim’e kadar uzatıldı.

İlk yıllarında İstanbul’da düzenlenen bir “sonbahar film haftası” olan Filmekimi, ilk kez düzenlendiği 2002 yılında 35 seansta gösterilen 20 film ile 15 bin seyirciye ulaşmıştı. Filmekimi 15. yılında, 5 şehirdeki 10 sinema salonunda düzenlenen toplam 291 seansta 90 bine yakın sinemaseverle buluştu.

İstanbul dışı gösterimlerine 2011’de başlayan Filmekimi, bu yıl da Türkiye’nin farklı kentlerindeki sinemaseverlere yılın en iyi ve en güncel filmlerini sunmaya devam edecek.

15. Filmekimi, bu yıl Ankara, İzmir, Bursa ve ilk kez Eskişehir’de uğradı. 7-9 Ekim tarihlerinde Ankara Büyülü Fener Kızılay Sineması, 13-16 Ekim İzmir Cinemaximum Mavibahçe’de, 21-23 Ekim Bursa Konak Kültürevi ile Sanat Mahal’de ve bu yıl ilk kez 21-23 Ekim’de Eskişehir Cinemaximum Espark’ta 6 sinema salonunda 96 gösterim düzenlendi.