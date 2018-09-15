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Spor

15 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 17

15 Eylül 2018 12:26

SPOR TOTO SÜPER LİG
17.00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor
20.00 Göztepe - Kayserispor
20.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor

BEŞİKTAŞ
10.30 Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
20.00 Takım Konya\'ya gidecek.
21.00 Kafilenin karşılanışı.

RALLİ
- Dünya Ralli Şampiyonası\'nın 10\'uncu etabı Marmaris\'te devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG
17.00 İstanbulspor - Adanaspor
20.00 Adana Demirspor - Hatayspor

AVRUPA LİGLERİ
17.00 Bournemouth - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

- TFF 2\'nci Lig\'de 3\'üncü haftanın maçları oynanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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