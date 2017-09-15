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Spor

15 Eylül Cuma Spor Gündemi

*Türkiye'nin imajına destek vermek için tenis kortunda gösteri maçı yaptılar

15 Eylül 2017 12:22

*Türkiye\'nin imajına destek vermek için tenis kortunda gösteri maçı yaptılar...
*QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ile Yapı Kredi CEO\'su Faik Açıkalın, genç tenisçilere destek için korta çıktılar...

SÜPER LİG
20:00 Kayserispor - Antalyaspor  

BEŞİKTAŞ
18.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY
18.00 Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.

FİLENİN SULTANLARI BASINLA BULUŞACAK
10.00 A Milli Bayan Voleybol Takımı, 2017 CEV Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri öncesi basının karşısına çıkacak.

TFF 1. LİG
20:00 Elazığspor - Balıkesirspor Baltok  
20:00 İstanbulspor - Gazişehir Gaziantep

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNALİ
21:30 Rusya - Sırbistan

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