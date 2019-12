-15 ekmekten 1'i çöpe atılıyor SAKARYA (A.A) - 21.08.2011 - Türkiye'de günlük olarak üretilen her 15 ekmekten 1'i fırınlardaki fazla üretim ve saklama koşullarının yetersizliği nedeniyle israf ediliyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonundan (TFF) derlediği bilgilere göre, Türkiye'de günlük üretilen 82 milyon ekmeğin 77 milyon 340 bini tüketilirken 4 milyon 600 bini çeşitli nedenlerle israf edilerek çöpe atılıyor. Türkiye'de israf edilen ekmek adedi ülkelerin nüfuslarıyla karşılaştırıldığında ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Türkiye'de israf edilen ekmek miktarı 4 milyon 495 bin 404 nüfuslu Hırvatistan, 4 milyon 300 bin nüfuslu Gürcistan ve 3 milyon 596 bin nüfuslu Moldova'dan daha yüksek. Ayrıca, israfın ulaştığı boyut, 2 milyon nüfuslu Kosova, 625 bin 266 nüfuslu Karadağ, 398 bin 534 nüfuslu Malta ve 300 bin 101 nüfuslu İzlanda'nın nüfusunun toplamından daha fazla. TFF Başkanı Halil İbrahim Balcı, her gün Türkiye'de yaklaşık 5 milyon ekmeğin israf edildiğini söyledi. Türkiye'de her gün 82 milyon ekmek üretildiğini belirten Balcı, ''Bu rakamın 77 milyonu tüketilirken yaklaşık 5 milyonu israf ediliyor. Bu israf, halkımız tarafından yapılan israf. Bunun dışında fırın enflasyonundan kaynaklanan israflar da var. Bunun da yaklaşık yüzde 40'ı fırınlarımızda meydana gelen israflardır. Esnafımız belirli bir miktarda ekmeği çıkarma gayretinde olduğundan dolayı, satılmayan ekmekler de israfa yol açıyor. Yani 5 milyon ekmeğin yaklaşık 2 milyonu fırınlarımızda israf oluyor'' dedi. Türk halkının ekmek israfı konusundaki kötü alışkanlıklarının devam ettiğini kaydeden Balcı, insanların yetmeyeceği düşüncesiyle tüketemeyecekleri kadar çok ekmek aldıklarını söyledi. Ekmeklerin buzdolabında muhafaza edilmemesi nedeniyle bayatladığına işaret eden Balcı, ''Daha sonra da ekmek bayatladı diye çöpe atma yoluna gidiliyor. Buzdolabında muhafaza etmiş olsalar ihtiyaç olduğunda rahatlıkla tüketebilirler. İnsanlarımızın tüketebilecekleri kadar ekmek almaları lazım. Bu tür alışkanlıklardan vazgeçilmeli. Eskiden fırın sayıları da azdı ve belirli saatlerden sonra üretim yapılmazdı. Bu yüzden insanlarımız evde ekmek bulunsun diye fazla ekmek alıyordu. Şimdi bakıyoruz, hem fırın sayısı fazla hem de 24 saat açık olanlar var. Dolayısıyla insanlarımız tüketecekleri kadar ekmek alarak bu israfın önüne geçmiş olacaktır'' diye konuştu. Fırıncıların gereğinden fazla üretim yapmaları nedeniyle de israfa yol açtıklarını ifade eden Balcı, bu nedenle eğitim seminerleri düzenlediklerini bildirdi. Balcı, gelişigüzel fırın açılmasına karşı çıkılması gerektiğini belirterek, ''Planlı şekilde bunu yapmak lazım. Böyle olması durumunda fırınlardaki ekmek israfını azaltabiliriz. Merdiven altı fırınlar hala Türkiye'de var, onları da hesaba katarsak israf miktarı daha fazla olur'' dedi. -''3,5 milyon lira değerinde ekmek çöpe atılıyor''- Balcı, israf edilen ekmeğin mali değerinin hesaplanması durumunda büyük rakamlar ortaya çıktığını kaydederek, ekmeğin 70 kuruştan hesaplanması durumunda günlük 3,5 milyon liralık israf yapıldığını söyledi. Aylık israfın hesaplanması durumunda daha korkunç rakamların ortaya çıktığına işaret eden Balcı, ''Bu rakam, aylık olarak 104 milyon 850 bin lira, yıllık olarak da 1 trilyon 258 milyon 200 bin lira. Bunlar gerçekten çok büyük rakamlar. Yani insanımız günlük 3 milyon 500 bin liralık ekmeğini çöpe atıyor. Bu para, israfın önüne geçilirse ekonomiye kazandırılır. Boş yere çöpe atılan ekmeklerle çok sayıda okul açılabilir'' diye konuştu. Açlıktan insanların hayatlarını kaybettiği bir dünyada, İslam dininde de yasaklanan israfın Türkiye'de çok yüksek seviyelere ulaşmasının üzüntü verici olduğunu kaydeden Balcı, şöyle devam etti: ''İnsanlar bir taraftan gıda alamadıkları için hayatını kaybedecek, diğer yandan her gün 5 milyon ekmeği israf edecek, bu korkunç bir rakam. Bunun acilen önüne geçilmesi gerekiyor. Mutlaka yoğun bir tüketim olan Türkiye'de günlük 82 milyon ekmek üretimi olacaktır ama bunun 5 milyonunun israf edilmesi korkunç bir şey. Bu israfın önüne geçilmesi ya da azaltılması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu doğrultuda insanlarımızın bilinçlendirilmesi gerekir. Ayrıca, bu konuda ciddi çalışmalar yapılması gerekir. Kurum olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte okullarda ilkokul çağındaki çocuklarımıza derslerinde genel israfın önüne geçilmesi konusunda bilgi verilmeli. İsrafın önüne geçilebilmesi için bu bilincin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması gerekir. Afrika'ya yetecek kadar ekmeği israf ediyoruz.'' Balcı, Türkiye'de günlük 82 milyon adet 300 gramlık ekmek üretildiğini belirterek, günlük tüketimin 77 milyon adet olduğunu söyledi. Ülke genelinde israf edilen ekmeğin oransal değerinin yüzde 4,99 olduğuna işaret eden Balcı, ''Türkiye'de kişi başına ortalama ekmek tüketimi 333 gram. Hanelerde günde ortalama 4,76 adet ekmek alınıyor. Bu ekmeklerin yüzde 3,06'sı çöpe atılarak veya hayvan yemi olarak israf ediliyor. Günlük üretilen ekmeğin 2 milyon 440 bin adedi satılmadan üretim mekanlarında israf ediliyor. Lokanta ve otellerde ekmek israf oranı ise yüzde 3,11'' dedi.