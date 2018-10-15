15 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
17:00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçının çalışmaları sürecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ
-A Ligi 2. Grup-
21:45 İzlanda - İsviçre
-B Ligi 3. Grup-
21:45 Bosna-Hersek - Kuzey İrlanda
-A Ligi 4. Grup-
21:45 İspanya - İngiltere
-C Ligi 2. Grup-
21:45 Estonya - Macaristan (Halis Özkahya yönetecek)
21:45 Finlandiya - Yunanistan
-D Ligi 2. Grup-
21:45 Belarus - Moldova
21:45 Lüksemburg - San Marino
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
18:00 Bellona Kayseri Basketbol - Çukurova Basketbol
20:00 Fenerbahçe - OGM Ormanspor