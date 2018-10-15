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Spor

15 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 17:00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek

15 Ekim 2018 12:31

BEŞİKTAŞ
17:00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçının çalışmaları sürecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ
-A Ligi 2. Grup-
21:45 İzlanda - İsviçre  
-B Ligi 3. Grup-
21:45 Bosna-Hersek - Kuzey İrlanda  
-A Ligi 4. Grup-
21:45 İspanya - İngiltere  
-C Ligi 2. Grup-
21:45 Estonya - Macaristan (Halis Özkahya yönetecek)
21:45 Finlandiya - Yunanistan  
-D Ligi 2. Grup-
21:45 Belarus - Moldova  
21:45 Lüksemburg - San Marino

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
18:00 Bellona Kayseri Basketbol - Çukurova Basketbol
20:00 Fenerbahçe - OGM Ormanspor

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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