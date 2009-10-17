'15 dakikalık' milyoner

Bursa'da yerel bir gazete, yanlışlıkla geçen haftanın loto sonuçlarını yayınlayınca 6 tutturduğunu sanan kişi büyük bir sevinç yaşadı. Ancak sadece 15 dakika için..



60 yaşındaki Mehmet Ocaktepe, büyük ikramiyeyi kazanmanın umuduyla yıllardır şans oyunları oynuyordu. Perşembe günü süper loto çekilişi için hazırladığı 5 TL'lik kuponu yatıran Ocaktepe, çekiliş sonuçlarını yerel bir gazeteden kontrol etti.



Gazetede yayınlanan rakamların kendi kuponunda da olduğunu gören Ocaktepe sevinçten yerinde duramadı. Ancak emin olmak için kuponu bir kez daha kontrol ettiğinde sevinci yarım kaldı. Rakamların altında "6 bilen çıkmadı.ikramiye haftaya devretti" notunu görünce hayal kırıklığı yaşadı.



Ocaktepe yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:



“Gazetenin vermiş olduğu numarala karşılık kuponumda altıda altıyı tutturmuş bulunuyorum. Tutturdum kuponla gittim bayide ise gerçeği gördüm. Çıkmadığımdan dolayı şok oldum, çıkan numaraların tam tersi olarak bir tek 5 rakamı var, geri kalanlar tümüyle yanlış.bugünkü durumum perişan vaziyette. Hala da şoktayım.”



Suç duyurusunda bulunda



Mehmet ocaktepe'nin kuponundaki numaralar Geçen haftaya aitti. ocaktepe, yanlışlıkla bir hafta önce yapılan çekiliş sonuçlarını yayınlayarak kendisini hayal kırıklığına uğratan yerel gazete hakkında suç duyurusunda bulundu.