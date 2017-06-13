"15 dakika kuralı" Meclis gündeminde

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, ÖSYM tarafından bu yıl uygulanmaya başlayan ve pek çok öğrenciyi mağdur eden 15 dakika kuralına tepki gösterdi. "Bu kuralın amacı nedir? Bu yaptırım anayasaya aykırıdır" diyerek Meclis'te bir soru önergesi verdi.

"Kural daha önce de vardı, öğrenciler gelmelerine rağmen alınmıyordu"

Akın'ın soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:

"ÖSYM tarafından ilk kez YGS’de uygulamaya konulan 'Sınavlardan 15 dakika önce sınav yerinde bulunma’ kuralı, YGS’den bu yana ÖSYM’nin yaptığı her sınava uygulanmış ve öğrencilerimiz süresinden önce yerlerinde bulunmalarına rağmen sınavlara alınmamıştır."

"15 dakika kuralına takılan öğrencilerimizin hakları ihlal edilmiştir"

"Anayasa’nın 42. maddesine göre kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Anayasa tarafından güvence altına alınmış olan eğitim hakkı aynı zamanda temel bir insan hakkıdır. ÖSYM tarafından uygulanan bu kural ile sınav saatinden önce sınav yerine gelmiş olan fakat 15 dakika kuralına takılan öğrencilerimiz sınava alınmayarak, anayasal güvence altına alınmış olan bu hakları ihlal edilmiştir. Bir yıl boyunca emek harcayan yavrularımızı ve aileleri mağdur edilmiştir. Bu karar ÖSYM’nin sloganı olan ‘emeğiniz emanetimiz’ ile taban tabana zıttır. ÖSYM öğrencilerin emeklerinin emanetçisi olamamıştır."

Kamu Denetçiliği Kurumu: eğitim hakkına yapılan müdahalenin ölçülü olmadığı gibi hukuka da aykırı

"Kuralla ilgili mağdur öğrenciler anayasal bir kurum olan Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunmuş, Kamu Denetçisi Şeref Malkoç konuyla ilgili olarak ÖSYM’ye kuralın gözden geçirilmesi önerisinde bulunmuştur.



KDK’nın raporuna göre ÖSYM’nin bu kuralı, gereklilik ve orantılılık unsurlarını sağlamamaktadır. Getirilen bu yaptırımla eğitim hakkına yapılan müdahalenin ölçülü olmadığı, dolayısıyla bu yaptırımın hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu değerlendirilmiştir."

"Ölçülü ve anayasaya uygun hale getirilmeli"

"Kamuoyunun ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun eleştirel açıklamalarına rağmen ÖSYM bu kuralı uygulamaya ısrarla devam etmektedir. ÖSYM’nin görevi öğrencilere en uygun şartları sağlayarak, güvenli bir şekilde sınavların tamamlamasını sağlamaktır. Yine anayasanın ilgili maddesinde eğitimin çağdaş bilim ve eğitim esaslarına dayanması gerektiği belirtilmiştir. ÖSYM sınavları bu standartlara uygun olarak yapması gerekirken her sınav sonrası bir tartışma ile gündeme gelmektedir. Öğrenim hayatları sınavlarla geçen öğrencilerimizi bir de bu tip ağır yaptırımlarla maruz bırakmayın. Derhal bu uygulamayı ölçülü ve anayasaya uygun bir hale getirin!"

"Akın konuyla ilgili Başbakan'a soru önergesi verdi"

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlandırılmak üzere soru önergesi verdi. Akın’ın soruları şu şekilde;



‘‘Anayasa’nın 42. maddesine göre; ‘Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.’

Eğitim hakkı temel haklar arasında yer almaktadır ve anayasal güvence altındadır.

Bu bağlamda;