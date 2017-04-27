T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

15 buçuk milyon kişi yardımla geçiniyor

Devlet, 2016'da sosyal yardım miktarını yüzde 25 artırarak 32 milyar liraya çıkardı

27 Nisan 2017 11:59

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre, 78 milyonluk ülkede 15 buçuk milyon insan hayatını sosyal yardımlarla sürdürmeye çalışıyor. Bu rakam toplam nüfüsun yaklaşık 5'te birine tekabül ediyor.

Sözcü'de yer alan habere göre devlet, 2016'da sosyal yardım miktarını yüzde 25 artırarak 32 milyar TL'ye çıkardı. Yardımlardan 15 milyon 591 bin kişi yararlandı. GSS primi, doğum ve kömür yardımı, yaşlı-engelli aylığı şeklinde gerçekleşti. Evde muhtaç bakımına  5.2 milyar TL harcandı.

GSS primi desteğinden 6.7 milyon, doğum yardımından 1.2 milyon, kömür yardımından 2.1 milyon, yaşlı engelli aylığından 1.3 milyon, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarından 3.2 milyon kişi yararlandı. 

ETİKETLER

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlığıTürkiyeDevlet yardımıGSSPrim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24