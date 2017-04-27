15 buçuk milyon kişi yardımla geçiniyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre, 78 milyonluk ülkede 15 buçuk milyon insan hayatını sosyal yardımlarla sürdürmeye çalışıyor. Bu rakam toplam nüfüsun yaklaşık 5'te birine tekabül ediyor.

Sözcü'de yer alan habere göre devlet, 2016'da sosyal yardım miktarını yüzde 25 artırarak 32 milyar TL'ye çıkardı. Yardımlardan 15 milyon 591 bin kişi yararlandı. GSS primi, doğum ve kömür yardımı, yaşlı-engelli aylığı şeklinde gerçekleşti. Evde muhtaç bakımına 5.2 milyar TL harcandı.

GSS primi desteğinden 6.7 milyon, doğum yardımından 1.2 milyon, kömür yardımından 2.1 milyon, yaşlı engelli aylığından 1.3 milyon, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarından 3.2 milyon kişi yararlandı.