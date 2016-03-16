“15 bin yeni polis kadrosu için tasarı Meclis Başkanlığı’na sunuldu”

Reuters haber ajansı, hükümetin 15 bin yeni polis kadrosu açılmasına dair tasarıyı Meclis Başkanlığı’na sunduğunu söyledi.

Reuters’ın geçtiği haberde, AKP Meclis Grubu'ndan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) emrine tahsis edilmek üzere, 3-9 derecesine sahip 15,000 yeni polisin atanmasını öngören kanun tasarısı, hükümet tarafından Meclis'e sevk edildi.

Tasarının gerekçe bölümünde "EGM'nin polis memuru kadrolarının yetersiz kalması nedeniyle, taşra teşkilatına 15 bin adet polis memuru ünvanında kadronun ihdas edilmesi öngörülmektedir" denildi.