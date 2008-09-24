'15 bin Türk askeri kör edildi' iddiası

Tarihçi-yazar Cezmi Yurtsever, Osmanlı askerleri için 1920 yılında Mısır'da esir kampı oluşturulduğunu ve kobay olarak kullanılan 15 bin Türk askerinin kimyasal madde konulmuş su tanklarında zorla banyo yaptırılarak kör edildiğini öne sürdü.



Yurtsever, düzenlediği basın toplantısında, 1917 yılı Kasım ayı başlarında Osmanlı ordusunun Gazze-Birüssebi savaşında ağır bir yenilgi aldığını belirtti. Osmanlı ordusundan Arabistan cephesinde 150 bin askerin esir düştüğünü ve Türk askerleri için Mısır'da esir kampları kurulduğunu anlatan Yurtsever, şöyle konuştu:



''TBMM'nin 27 Mayıs 1921 tarihli oturum zabıtlarında, Edirne mebusları Faik ve Şeref beylerin Atatürk'e sundukları takrir belgesinde 'Mısır'da İngilizlerin fenni temizlik bahanesiyle miktarından fazla 'cerasol' banyosuna sokarak kör ettikleri 15 bin evladı kobay olarak kullandıkları, bu cinayetin mutemed failleri olan İngiliz doktorlarıyla garnizon kumandan ve zabitlerinin de cezalandırılmasını isteriz' sözleri yer almaktadır. İnsanlık tarihinde eşi duyulmamış böyle bir olayla 15 bin Türk askerinin kör edilerek en hayati insani fonksiyonlarını kaybetmeleri 'savaş suçu' olduğu kadar, insanlık onurunu ayaklar altına alan vahşi bir uygulamadır.'' Yurtsever, bu olayların Ermeni doktorların gözetiminde gerçekleştirildiğini, konunun farklı boyutlarıyla ilgili belge ve bilgilerin Avustralya ve İngiltere savaş arşivlerinde de bulunduğunu saptadığını öne sürdü.



Mondros anlaşmasına göre Osmanlı ve karşı taraf arasında esirlerin serbest bırakılması maddesi yer aldığına dikkati çeken Yurtsever, şöyle devam etti:



''Ancak, Anadolu'daki milli mücadelede direncini yok etmek için savaş hukuku çiğnenerek kitle halinde Türk askerlerinin gözleri kör edildi. Mısır'daki esir kamplarında yaşanan savaş suçundan dolayı İngiltere ve Avustralya özür dilemelidir. Bu hususta Türkiye Büyük millet Meclis Başkanlığını göreve çağırıyorum.''











