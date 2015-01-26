15 bin öğretmenin atama tarihi belli oldu

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun duyurduğu öğretmen atama tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmenin 6 Şubat'ta atanacağını duyurdu.

MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nce, Sakıp Sabancı Basın Merkezi'nde düzenlenen "Basın Merkezi Toplantıları"na MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu katılarak, gazetecilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gazetecilerin soruları üzerine Aydoğdu, 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili çalışmaların hazır olduğunu belirterek, konuyla ilgili yeni yönetmeliğin çıkmasını beklediklerini söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, yeni yönetmeliğin yayımının ardından ilana çıkacaklarını kaydeden Aydoğdu, okullar açılmadan önceki 6 Şubat Cuma atamaların yapılacağını bildirdi. Atama bekleyen öğretmenler konusunun çok önemli olduğunu vurgulayan Aydoğdu, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın talimatı doğrultusunda, kendilerinden randevu isteyen bu durumdaki öğretmenlerle görüştüklerini anlattı.

Şu anda 114 bin öğretmene ihtiyaç bulunduğunu, atama bekleyen öğretmen sayısının da son atamaların ardından 278 bine düştüğünü kaydeden Aydoğdu, "Bu realiteyi herkesin görmesi gerekiyor. Burada bütün öğretmenlerimizle iletişim halindeyiz. Bu dönemde bütün öğretmenlere, MEB'in kapısı ardına kadar açılmıştır. Fakat elimizdeki imkanlarla atamaları yapmamız gerekiyor" dedi.

Talim Terbiye Kurulunun ilgili kararıyla 118 alanın tespit edildiğini bildiren Aydoğdu, bölümler kapandığı için 10 alana kontenjan verilmediğini, bu nedenle 15 bin öğretmen atamasının, 108 alana yapılacağını kaydetti.

İhtiyaca göre kontenjan

Hamza Aydoğdu, "108 alana atama yaptığımız zaman öncelikle ihtiyaca göre atama yapmamız gerekiyor. Mesela tarih öğretmenleri '14 bin bekleyen var. Buna göre bize kontenjan verin' diyorlar. Bekleyenlere göre değil ihtiyaca göre kontenjanı belirlememiz gerekiyor" diye konuştu.

Tarih branşından örnek veren Aydoğdu, bu branşta 14 bin 288 adayın beklediğini ancak ihtiyacın bin kişi olduğunu söyledi. Kontenjanın da ihtiyaca göre belirlendiğini kaydeden Aydoğdu, "Yüzde yüz kontenjan da ayırsanız bu arkadaşlarımız tatmin olmayabilir" dedi.

Aydoğdu, Türkçe, matematik, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen ve sosyal bilimler derslerinden TEOG ile edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden LYS'ye yönelik branşlara kontenjanın yüzde 58'ini ayırdıklarını bildirdi.

Branşlar arasında kadro dağılımında çok uçurum olmamasına dikkat ettiklerini söyleyen Aydoğdu, mesleki ve teknik eğitim alanları ile küçük alanlara çok önem verdiklerini dile getirdi.

Önceki yıllarda az kontenjan ayrılan, 15-17 yıldır beklenen alanlardakileri mağdur etmemek için buralara fazlalık verdiklerini anlatan Aydoğdu, "Her eşit dağılım, adaletli dağılım değildir. Arkadaşlarımızın talepleri, istekleri çok uç noktada. Biz 15 bin dağılım yapacağız. Fakat arkadaşların taleplerine baktığınız zaman 150 bin çıkıyor. Kontenjanlar açıklandığı zaman mutlu olanlar, mutsuz olanlar olacaktır. Biz elimizden geldiği kadar, gece gündüz çalışarak, iyi bir dağılım yapmaya çalıştık. Bunları da en geç salı veya çarşamba günü kamuoyuna duyururuz" diye konuştu.

Aydoğdu, kontenjanının yüzde 73'ünü, geri kalmış bölgelere dağıttıklarını da bildirdi.