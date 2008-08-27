15 bin öğretmen yeni görev yerlerinde

Öğretmenlerin yer değiştirme başvurularını 6-20 Ağustos tarihleri arasında alan bakanlık, tayin sonuçlarını internetten duyurdu. İl içi tayin amacıyla 2 bin 498, iller arasında ise 13 bin 136 olmak üzere toplam 15 bin 634 öğretmen başvuruda bulunurken, bunlardan 9 bin 111'i tercihte bulundukları okullara atandı. 5 bin 329 öğretmen de il milli eğitim müdürlükleri emrine verildi. Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın, tayinlerin 'tamamen hizmet puanı üstünlüğü ve tercihler dikkate alınarak bilgisayar ortamında' yapıldığını vurguladı.



