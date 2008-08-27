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Yaşam

15 bin öğretmen yeni görev yerlerinde

Geçen hafta 18 bin öğretmenin atamasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı, dün de 14 bin 440 öğretmenin okulunu veya ilini değiştirdi.

27 Ağustos 2008 03:00

Öğretmenlerin yer değiştirme başvurularını 6-20 Ağustos tarihleri arasında alan bakanlık, tayin sonuçlarını internetten duyurdu. İl içi tayin amacıyla 2 bin 498, iller arasında ise 13 bin 136 olmak üzere toplam 15 bin 634 öğretmen başvuruda bulunurken, bunlardan 9 bin 111'i tercihte bulundukları okullara atandı. 5 bin 329 öğretmen de il milli eğitim müdürlükleri emrine verildi. Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın, tayinlerin 'tamamen hizmet puanı üstünlüğü ve tercihler dikkate alınarak bilgisayar ortamında' yapıldığını vurguladı.

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