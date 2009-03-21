15 bin öğretmen daha atanacak

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Hüseyin Çelik, Ağustos ayında 15 bin öğretmenin daha atanacağını belirterek, Kasım ayında yine atama yapacaklarını söyledi.



‘Adana’da da AKP favori parti olacak’



Çelik, seçim çalışmaları için geldiği Adana'da yaptığı esnaf ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çelik, 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi AKP’nin durumunun sorulması üzerine, "Bütün Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da AKP favori parti olacak. Bütün anketler gösteriyor ki, seçime katılan bütün partilerin toplamı AKP’ye yetişemiyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu dünyada ve Türkiye'deki saygın anket şirketleri söylüyor. Türkiye'de istikrara katkıda bulunmamız lazım.



‘Kimsenin iradesi bizim cebimizde değil’



CHP, MHP, DTP ve DP partilerinin hiçbiri iktidar olacak mecali yok. Böyle bir görüntüleri yok. Böyle bir niyetleri de yok. Onun için merkez idare ile yerel idare el ele verip, geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de Türkiye'de belediyeciliği çok farklı yönlere taşıyacağız. Kanaatimiz bu yöndedir ama takdir milletindir. Kimsenin iradesi bizim cebimizde değildir. Biz hizmetlerimizle, yaptıklarımızla halkın karşısına çıkıyoruz. Halk bunun takdirini kendisi verecek. Onu da sandıkta hep birlikte 29 Mart'ta göreceğiz" yanıtını verdi.



Çelik, "AKP'nin gücünün artması ve devam etmesi, milletin gücünün artması ve devam etmesi demektir. Bugün halkın çocukları iktidardadır. Görünen köy kılavuz istemez. Fazla söze gerek yok. AKP eserleriyle ve yapıtlarıyla konuşuyor" şeklinde konuştu.



Bir basın mensubunun bundan sonra öğretmen ataması olup olmayacağı yönündeki soruya ise Bakan Çelik, Ağustos ayında 15 bin öğretmen daha atayacakları, Kasım ayında da bir atama daha olacağı yanıtını verdi.

