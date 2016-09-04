15 bin nüfuslu Amasra, bayramda 300 bin turist bekliyor!

Tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinin bayram 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 300 bine yakın ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.15 bin nüfuslu ilçenin Belediye Başkanı Mehmet Emin Timur, bayram turizminin son zamanlarda Türkiye'de yerleşen bir kültür olduğunu ve böyle bir anlayışın ortaya çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Amasra'ya bayram tatili sürecinde 300 bin turist gelmesi bekleniyor. "Sesamos" adıyla milattan önce 12. yüzyılda Fenikelilerin kıyı boyunca oluşturduğu kolonilerle kurulan, Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, sadece güneş, kum ve denizi değil kültürel değerleri ile de büyük bir üne sahip.

Amasra'nın Türkiye'de turizm trendi artan yerlerin başında geldiğini ifade eden Amasra Belediye Başkanı Mehmet Emin Timur, "Bu bayram da önemli bir kalabalık bekliyoruz. Bayramın başlamasına yakın bir zamanda pansiyon ve otellerin yüzde 80'i doldu. Bayramda yine Amasra, canlı günler yaşayacak" dedi.

Amasra'nın 3 bin yıllık tarihi olduğuna dikkat çeken Timur, şöyle konuştu:

"İlçemiz içerisinde çok önemli tarihi eserleri barındırır. Bu bakımdan Batı Karadeniz'in en önemli yerleşim yerlerinden biridir. Coğrafyası, balığı, salatası ve insanımızın misafirperverliği ile gerçekten önemli turizm merkezlerinden biridir. Batı Karadeniz Bölgesin'nde Safranbolu ile birlikte önemli bir turizm merkezidir. İnsanımızın buraya gelerek rahat bir tatil geçirebilmeleri bizim için çok önemli. Buraya gelen vatandaşlarımızın burada huzurlu bir tatil geçiriyor. Amasra olarak bunu çok iyi başarıyoruz."

Timur, Batı Karadeniz'i tercih eden bir tatilcinin bölgede gelebileceği en güzel yerlerden birinin Amasra olduğunu dile getirerek, "Özellikle balık yemek isteyenler için önemli bir nokta. Eskiden herkes güneye giderdi. Amasra son yıllarda yaptığı yatırım ile parlamaya başladı. Konaklama için yaklaşık 3 bin belgeli yatak. Ev pansiyonları da bunun kadar var. Buraya kimse yer ayırtmadan gelmemeli. Bayram tatili sürecinde 300 bin ziyaretçinin ilçemizde bayram tatillerini geçirmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.