15 bin metal işçisi greve hazırlanıyor

T24 - DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Birleşik Metal-İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 15 bin işçi adına yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine grev kararı alındığını hatırlatarak, ''Metal iş kolundaki bu zorbalığa 'dur' demezsek, Torba yasadaki gibi kaybederiz'' dedi.



Çelebi, CVK Otel'de düzenlenen basın toplantısında, 12 Eylül askeri müdahalesi sonrasında oluşan sendikacılık anlayışıyla devamlı mücadele içinde olduklarını belirterek, ''Metal iş kolunda işverenler, kendi güdümlerindeki sendikalarla toplu sözleşme sürecini tamamlamak istiyor. Daha sonra diğer sendikaları bu içeriği işçilerin çıkarına olmayan sözleşmeye imza atmaya mecbur bırakıyorlar'' diye konuştu.



Birleşik Metal-İş Sendikasının örgütlü olduğu 33 iş yerinde yaklaşık 15 bin metal iş kolu çalışanını kapsayan grev kararını fabrikalara astıklarını hatırlatan Çelebi, grev kararının sadece Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri ve metal sektörü çalışanlarını ilgilendirmediğini söyledi.



Çelebi, ''Bu greve işçi, emekçi, ilerici, sosyalist ve emekten yana herkes destek vermelidir. Yapılan uygulamalarla işçi sınıfının direnci susturulmak isteniyor. Metal iş kolundaki bu zorbalığa 'dur' demezsek, Torba yasadaki gibi kaybederiz'' dedi.



Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da sermaye ve devletin amacının metal işçilerinin hak arama mücadelesini kontrol altına alıp, bastırmak olduğunu ileri sürdü.



Metal sektöründeki şirketlerin 2008 yılındaki krizde hükümetten aldıkları teşvik sayesinde sıkıntı yaşamadıklarını, ancak işçilerin çalışma koşullarında gerilemeler olduğunu ifade eden Serdaroğlu, şunları kaydetti:



''İşverenlerin vermek istedikleri yüzde 5,35'lik zam, 2010 yılında metal iş kolundaki büyümenin karşılığı değildir. Ücret zam yöntemi, grup sözleşmesinin prensiplerini ortadan kaldırmıştır. İş yasasındaki değişiklikler ve hükümetin taslakları toplu iş sözleşmesinin imzalandıktan sonra tarafların iradeleri dışında değişmesine yol açma tehlikesi taşımaktadır. Bu durumlar bizi grev kararına yöneltmiştir. Grev oylamasında MESS'in taktiğinin boşa çıkarılması, sözleşmenin çözümlenmesi yolunu da açmış olacaktır.''





