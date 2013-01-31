15 bin mahkuma tahliye yolu göründü!

6411 sayılı yeni Denetimli Serbestlik Yasası dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. Yasayla, iyi halli mahkumların eşleriyle görüşmelerine de imkan tanındı.

Yasa, kamuoyunda uzun süre tartışılan anadilde savunma hakkı getirmesinin yanı sıra 400'e yakın hasta mahkum ile yaklaşık 15 bin hükümlü için tahliye yolunu açtı.

'15 bin mahkuma tahliye'

Yasaya eklenen maddeyle, açık cezaevine geçme hakkı kazanan mahkumun 6 ay burada kalma şartı kaldırıldı. Böylece yaklaşık 15 bin hükümlüye erken tahliye umudu doğdu.

'Mahkuma eşiyle kalma izni'

Yasanın getirdiği önemli yeniliklerden biri, evli hükümlülerin cezaevi dışındaki bir ortamda eşleriyle 3 saatten 24 saate kadar birlikte kalmalarına imkan tanıması.

'Samast yararlanacak mı?'

İyi hal şartı aranan uygulamadan, cezaevinde evlenen ve gazeteci Hrant Dink'in katili olan Ogün Samast'ın da yararlanabileceği öne sürülüyor.

'Tedavi tahliyesi geliyor'

Kapalı cezaevine girdikten sonra hamile kalanların da infazı ertelenecek. Diğer yandan bu yasal haktanşullu salıverilmesine 6 yıldan fazla süre kalanlarla tehlikeli sayılanlar yararlanamayacak.

Düzenleme, ağır hastalığı ya da engeli nedeniyle yardım almak zorunda olanları da ilgilendiriyor. Bu durumdakilerin cezası tedavi boyunca ertelenecek.

Yaklaşık 400 hasta mahkumun durumu tekrar değerlendirilecek. Şartları taşıyanlar tahliye edilecek.

'Mazeret izni evde'

Yasa kapsamında işleri nedeniyle bir yıl ceza ertelemesi alanlar da cezaevinden çıkacak. Bunun yanı sıra, hükümlüler ölüm sebebiyle aldıkları mazeret izinlerini evlerinde veya eşinin, anne-babasının ya da kardeşinin yanında geçirebilecek.