'Af' yürürlükte: 15 bin kişi tahliye ediliyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aralarında Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un da bulunduğu 11 kanunu onaylanmasının ardından, cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Metris

Düzenleme kapsamında Metris Cezaevi'ndeki mahkumların bir kısmı bugün tahliye oldu.

Ağır hasta olan mahkumlar cezaevine ait ambulans araçlarıyla tahliye işlemlerinin ardından evlerine bırakıldı. Bazı mahkumlar ise özel araçlarıyla cezaevinden ayrıldı.

3 yıldır mahkum olduğunu ve bugün düzenleme kapsamında tahliye olduğunu söyleyen Avni Sarı, sevinç gözyaşı döktü.

Cezaevinden çıktığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarı, "3 yıldır felç olarak cezaevinde yatıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nden Allah razı olsun. Tahliye haberini duyunca en çok 3. sınıfa giden kızıma kavuşacağım için çok mutlu oldum. Dünyalar bizim oldu. İçerdekileri de Allah kurtarsın" dedi.

Bursa

Bursa E Tipi Açık ve Gemlik Açık cezaevlerindeki 80 tutuklunun tahliye edildiği bildirildi. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Bursa'daki cezaevlerinde tahliyeler başladı. Yasa kapsamında Bursa E Tipi Açık ve Gemlik Açık cezaevlerindeki 80 hükümlü tahliye edildi. İyi halli mahkumların dosyaları infaz hakimleri tarafından tek tek inceleniyor. Bursa'da yaklaşık 550 hükümlünün yasadan yararlanacağı belirtiliyor.

Sivas

Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı. Yasayla birlikte Sivas'ta 140'ı erkek 81'i kadın olmak üzere toplam 221 hükümlü tahliye olacak. Tahliye olmanın mutluluğunu yaşayan hükümlüler cezaevi nizamiyesinden dışarı adım atar atmaz, yakınları ile özgürlüğe kavuşmanın mutluluklarını paylaştı. Bazı mahkum yakınları ise tahliye haberinin üzerine saatler öncesinden Açık Ceza İnfaz kurumu önüne gelerek bekledi. Çeşitli suçlardan hükümlü olan kadın ve erkek mahkumlar da uzun yıllardır cezaevinde yattıklarını, artık hür olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yasayı düzenleyenlere teşekkür etti. Kanun kapsamında Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 81'i kadın olmak üzere 221 hükümlünün tahliye edileceği belirtildi.

Adıyaman

Adıyaman Açık Cezaevinde tahliyeler başladı. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adıyaman Açık Cezaevi'nde kalan yaklaşık 300 kişinin dilekçe verdiği bildirildi. Dilekçeleri infaz hakimleri tarafından incelenen hükümlülerin tahliyesine karar verilirken, hükümlü yakınları da cezaevi önüne akın etti. Cezaevinden çıkan hükümlüler, gazetecilere yaptıkları açıklamada, mutluluklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Adana

Kozan M Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nin açık kısmında kalan 65 hükümlünün tahliyesi başladı. Bu sırada, cezaevi önünde yakınlarının tahliye olmasını heyecanla bekleyen bazı aileler, davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı. Tahliye olan yakınlarını oynayarak karşılayan vatandaşlar, hükümet yetkililerine düzenleme için teşekkür etti. Bazı hükümlü yakınları da cezaevi dışında bekleyenlere şeker ve lokum dağıttı.

Elazığ

Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan akşam saatlerinde tahliyeler başladı. Elazığ'da yasanın yürürlüğü girmesiyle 154 mahkumun tahliye edildiği belirtildi.