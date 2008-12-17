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Yaşam

15 bin kadına 'yardımcı ablalık' eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin kadına istihdam kapısı açacak olan 'yardımcı ablalık' sertifika programını hayata geçiriyor.

17 Aralık 2008 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin kadına istihdam kapısı açacak olan “yardımcı ablalık” sertifika programını hayata geçiriyor. 2009, 2010 ve 2011 yıllarında kademeli olarak 15 bin lise mezunu kadına “yardımcı ablalık” eğitimi verilecek.

Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların okullaşma oranını yüzde 35'e yükselten ve bunu yüzde 50'ye yükseltme çalışmalarına hız veren Bakanlık, personel ihtiyacını da sertifikalı “yardımcı ablalar” ile kapatacak. 30 milyon YTL'lik projeyi AB finanse ediyor. Proje çerçevesinde ilk kursiyerler 2009 yılı Nisan ayında eğitime alınacak.

Projeyle lise mezunu olan kadınlar, MEB'in vereceği teorik ve pratik eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanacak. “Yardımcı abla” sertifikası alan 15 bin kadın devlette de iş imkânı bulabilecek. Bakanlığın yaklaşık 2 bin 500 kadını istihdam etmesi planlanıyor. Eğitim alan diğer “yardımcı ablalar” ise özel kreşler ve ana okullarında iş imkânı bulacak

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