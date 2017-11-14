15 bin bilim insanından "biyo çeşitlilik felaketi" uyarısı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Kasım (DHA) - Bütün insanlık, 15 bin bilim insanı tarafından imzalanan mektupla, \"şiddetli bir biyo çeşitlilik felaketiyle karşı karşıya kalınacağı\" konusunda uyarıldı.

Endişeli Bilim İnsanları (Union of Concerned Scientists/UCS) tarafından 25 yıl önce yazılan mesaj, biyo çeşitlilik eksikliği olabileceği konusunda insanlığı uyarmış ve 1,700 kişi tarafından imzalanmıştı.

Yayınlanan yeni mektubun eski mesajın yenilenmiş hali olduğunu söyleyen uzmanlar, şu anki durumun 1992\'de olduğundan çok daha kötü olduğu ve sorunların 25 yıl içinde şiddetli bir şekilde arttığı uyarısı yapıldı.

Mektubu yazan bilim insanları, hızla artan nüfus nedeniyle sınırlı kaynakların yok olmasının insanlığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakabileceğine ve \"bilim insanları, medya kişilikleri ve vatandaşların\" bu tehlikeyle mücadele etmek için yeterli çaba göstermediğine dikkat çektiler.

Mektupta, insanlığın yakın zamanda harekete geçmediği takdirde şiddetli bir biyo çeşitlilik felaketiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı da yapıldı.

1992\'de yazılan ilk uyarıdan bu yana yalnızca ozon tabakası konusunda gelişmeler yaşandığını ve insanların bu gelişmeyi, tehditler karşısında acilen hareket geçmek için örnek almaları gerektiğine dikkat çeken söyleyen bilim insanları, 25 yıl önce açıklanan her tehdidin gün geçtikçe arttığını ve geri dönülemez bir noktaya gelmek üzere olduğuna dikkat çektiler.

Mektupta, iklim değişikliği, ormansızlaşma, türlerin yok olması ve temiz suya erişim eksikliği gibi şiddetli sorunlara değinildi ve mektupta yer alan ifadeler, 184 ülkeden yaklaşık 15 bin bilim insanları tarafından desteklendi.

Son 25 yılda, kişi başı temiz su erişiminin yüzde 26 azaldığını, 300 milyon akre ormanın yok edildiğini, karbon emilimi ve küresel sıcaklığın aşırı derecede arttığını ve dünya genelinde insan nüfusunun yüzde 35 arttığını vurgulayan bilim insanları mektubu, eğer acilen önlem alınmazsa insanlığın geri dönülemez bir evreye gireceği uyarısıyla bitirdi.