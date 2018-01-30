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15 ayrı suçtan aranan şüpheli, ruhsatsız tabancayla yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 15 ayrı suçtan aranan M

30 Ocak 2018 20:13

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, 15 ayrı suçtan aranan M.Ö., jandarmanın yaptığı yol kontrolünde oto teyp bölümüne sakladığı ruhsatsız tabancayla yakalandı.
Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri dün akşam, Kuyulu-Kardeşköy mahallerinin bağlantı yolunda denetim yaptı. Durdurulan bir otomobilde, \'uyuşturucu, uyarıcı madde satmak\', \'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak\', \'küçük baş evcil hayvan hırsızlığı\', \'ev ve işyerlerinde hırsızlık\', \'kasten yaralama\', \'hırsızlık malını bilerek satın almak ve kullanmak\', \'Motosiklet ve bisiklet hırsızlığı\' gibi 15 ayrı suçtan aranan M.Ö. yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, oto teyp bölümüne saklanmış bir ruhsatsız tabanca ve 2 mermi bulundu. M.Ö.\'nün jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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