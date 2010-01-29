15 aylık bebek dayaktan kör oldu

T24 - Sevinç 15 aylık bir bebek. Dünyada ve çevresinde ne olup bittiğinin farkında bile değil.





Ama hiç değilse olup biteni görebiliyordu, belki bir süre sonra anlayacaktı da. Ama artık bu ihtimal de yok. Çünkü Sevinç’in gözleri kör oldu. Sebep: Anne dayağı.



Muğla’nın Kavaklıdere İlçesi’ne bağlı Çamlıbel Beldesi’nde geçen kasımda annesi tarafından dövülerek hastanelik edildiği ifade edilen 15 aylık Sevinç bebeğin gözleri kör oldu. Kafasına aldığı darbeler nedeniyle kör olan bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından geçen cuma Muğla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi. İl Müdürü Hüseyin Alpaslan, bebeğin tedavisine yuvada devam edildiğini söyledi. Psikolojik sorunları olduğu belirlenen anne Feriştah Baylan (27), iki haftada bir İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyor.





Dedesi fark etmişti



Çiftçi Tahsin Baylan (59), 25 Kasım 2009’da torunu Erdem (3) ve Sevinç’i sevmek için oğlu Ergün Baylan’ın evine gitmişti. Baylan, torununun vücudunda morluklar fark etmiş ve bunun üzerine hastaneye götürmüştü. Bebeğini dövdüğü iddia edilen anne Feriştah Baylan (27), Sevinç’i, ağabeyi Erdem’in kıskançlık yüzünden dövdüğünü ileri sürmüştü. Baba Ergün Baylan da eşini savunarak, “Çocukları dövdüğünü görmedim. Doktorlar eşimi suçladı. Hakkında açılan dava sürüyor” demişti. Olayın ardından komşuları ve Çamlıbel Sağlık Ocağı personelinin, annenin ikinci çocuğu Sevinç’i kabullenemediği için sürekli dövüp hırpaladığı iddiasıyla daha önce jandarma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne birçok kez şikâyette bulunduğu anlaşılmıştı.