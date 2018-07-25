15 aydır tutuklu bulunan vicdani retçi Yannis Vasilis Yaylalı tahliye edildi

15 aydır tutuklu bulunan barış aktivisti ve vicdani retçi Yannis Vasilis Yaylalı, bugün görülen duruşmada tahliye edildi. Bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi.

GazeteKarınca'da yer alan habere göre, 'halkı kışkırtmak”ve “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 15 aydır tutuklu olan barış aktivisti ve vicdani retçi Yannis Vasilis Yaylalı ile Meral Geylani ve Roboskili Veli Encü’nun yargılandığı davanın duruşması bugün Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Yaylalı, tutulduğu Elazığ Cezaevi’nde SEGBİS ile duruşmaya katılırken, Geylani de Antalya’dan aynı şekilde mahkemeye katıldı.

Mahkeme heyeti, Yaylalı'nın ‘adli kontrol şartı’ ile serbest bırakılmasına hükmetti.

Meral Geylan ile aynı davada yargılanan Roboskili Veli Encü’nün denetimli serbestlikleri ise kaldırıldı.

Bir sonraki duruşma 3 Aralık 2018 tarihine ertelendi.

Ne olmuştu?

Barış aktivisti ve vicdani retçi Yannis Vasilis Yaylalı, 22 Nisan 2017’de gözaltına alınmıştı.

Yaylalı hakkında Roboski Katliamı yıldönümünde gözaltına alınarak serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edilmesi üzerine Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı verilmişti.

Yaylalı, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “Halkı kanunlara uymamaya teşvik etmek” ve “Örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle 23 Nisan 2017’de tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürülmüştü.

Yannis Vasilis Yaylalı, Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Ortasu/Roboski ve Gülyazı/Bujeh köylerinden 28’i aynı aileden 34 kişinin savaş uçaklarının bombardımanında öldürülmesinin ardından 34 yurttaşın aileleri ile dayanışmak amacıyla kendisi gibi aktivist olan Meral Geylani ile birlikte köye yerleşmişti.