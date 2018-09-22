1.5 ay önce çalınmıştı; Türkiye'de sadece bir tane olan medikal alet bulundu

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender’in 6 yıl önce 'meme başı akıntısı'nı memeyi almaksızın ameliyat etmek için kullanmaya başladığı, Türkiye'de sadece bir tane bulunan 'duktoskopi' cihazı çalınmasından yaklaşık 1.5 ay sonra bulundu.

Olayla ilgili 18 yaşından küçük bir şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenilirken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Hırsızlar ağustos ayında Prof. Bender'in kullandığı araca arkadan çarparak trafik kazası süsü vermiş ardından aşağı inmesini fırsat bilerek otomobili çalmışlardı. Araçta meme kanser tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de tek cihaz olduğu belirtilen Duktoskopi cihazı ile hasta kayıtlarının bulunduğu dizüstü bilgisayarı da bulunuyordu.

Bir kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada çalınan otomobili Kurtköy'de bir sokakta park halinde buldu. Üzerine sahte plaka takılmış halde bulunan araçta yapılan incelemede bagajında Duktoskopi cihazının durduğu, bilgisayarın ise şüpheliler tarafından alındığı tespit edildi.

Olayla ilgili yaşı küçük bir şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenilirken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

(DHA)