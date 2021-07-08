15 ay hapis cezasına çarptırılan eski Güney Afrika cumhurbaşkanı Zuma, polise teslim oldu

T24 Dış Haberler

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın polise teslim olduktan sonra gözaltına alındığı belirtildi.

Zuma, mahkemeye itaatsizlik yaptığı gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma, geçen aylarda bir yozlaşma soruşturmasında ifade vermek için mahkemeye çağrılmasına rağmen gitmemişti.

Cezaevi yönetimi yetkilileri Zuman'nın 15 aylık cezasını yatmak için KwaZulu-Natal'da teslim olduğunu doğruladı. Apartheid sonrası Güney Afrika'da ilk kez bir cumhurbaşkanı hapse girdi.

Polise çarşamba gününün sonuna kadar teslim olmaması durumunda Zuma'yı tutuklama emri verilmişti. Güney Afrika televizyonları, Zuma'nın evinden ayrılıp konvoyuyla teslim olmaya gitmesini canlı yayınladı.

Zuma'nın kızı, babasının moralinin yüksek olduğunu belirtti.