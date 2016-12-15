15 Aralık İngiltere basın özeti

İngiliz gazeteleri hafta başından beri olduğu gibi bugün de Halep'ten gelen haberlere geniş yer ayırıyor.

Times gazetesi, "anlaşma sağlanırken görüşü alınmayan İran'ın yeni maddeler koyması nedeniyle" tahliyelerin geciktiğini yazıyor.

Muhaliflerin ifadelerine göre Tahran'ın iki ek talebi oldu: Muhaliflerin elindeki İranlı milis grubu Harakat el Nujaba'ya üye oldukları sanılan esirlerin teslim edilmesi ve muhaliflerin Halep'in yakınlarındaki iki Şii köyünü boşaltması.

Gazete analizinde, anlaşmayı Rusya ve Türkiye'nin yaptığını, Şam ve Tahran'ı ise ancak detayları sızdıktan sonra bilgilendirmiş gibi göründüklerini ve bunun iki tarafı da memnun etmediğini yazıyor.

Guardian gazetesi de 'İran son Halep atağında gücünü gösteriyor' başlıklı haberinde, İranlı yetkililerin Suriye'nin geleceğinde rol oynamakta kararlı olduklarını belirtiyor.

Anlaşmanın askıya alınmasının Moskova ve Tahran arasındaki ilk görüş ayrılığını ortaya çıkardığını yazan gazete, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bugün Brüksel'deki toplantıda Suriye konusunu da gündeme alacaklarını kaydediyor.

Daily Telegraph Türkiye, Rusya ve İran'ın 27 Aralık'ta Suriye gündemiyle toplanmaya karar verdiklerini not düşüyor.

Independent gazetesinin önde gelen Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, Suriye hükkümetinin de ateşkes ve tahliyeden faydalanacağını çünkü bir katliamın, muhalifleri sonuna kadar savaşmaya zorlayacağını yazıyor.

Times ve Guardian gazeteleri, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) hafta sonu Palmira'yı yeniden kontrolüne almasıyla çok sayıda Rus silahını ele geçirdikleri iddiasını haberleştiriyor. İddialara göre, bunların arasında uçaksavarlar, tüfekler, el bombaları ve havan topları da var.

Gazeteler, IŞİD'in haber ajansı Amaq vasıtasıyla yayımladığı videoda Rus askerlerden geri kalanları sergilediklerini yazıyor.

Gazeteler, videonun arkasında Palmira kentinin görüntülenebildiğini söylüyorlar ancak videonun bağımsız olarak teyit edilemediğini de ekliyorlar.

Daily Telegraph gazetesi ise, İngiltere'nin, IŞİD'in Irak'ın Musul kentinden çekilmesinin ardından örgüt hakkında bilgi toplamaya girişeceğini yazıyor.

Haberde, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon'ın askeri istihbarat uzmanlarının sayısını artıracağına yönelik açıklamasına yer veriliyor ve IŞİD militanlarına ait telefonlar, bilgisayaralar ve harici diskler toplanarak örgütün yapısı, yönetimi ile İngiltere'deki üyeleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılacağı yazıyor.

Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği liderlerinin bugün Brüksel'de bir araya gelerek göç, dış politika ve savunma konularını görüşeceklerini duyuruyor.

Gazeteye göre toplantıda olmayacak ama toplantıyı etkileyecek üç lider var: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump.

AB'nin toplantıda aldığı kararların, bundan sonra Blok'un nasıl bir politika izleyeceği yönünde ipuçları taşıyacağını yazıyor gazete. Gazeteye göre AB liderleri, Türkiye de dahil komşularıyla bundan sonra nasıl ilişkiler geliştirmeleri gerektiği konusunda bölünmüş durumda.

Gazeteye göre, Almanya'nın başını çektiği çoğunluk Ankara ile iletişim kanallarını açık tutmaktan ve Erdoğan'ı daha fazla işbirliğine teşvik etmekten yana. Avusturya'nın öncülük ettiği azınlık ise, daha sert bir mesaj göndermenin zamanının geldiğini ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin başlamadan bittiğini düşünüyor.

Gazete şu ifadelere yer veriyor:

"Türkiye ve Erdoğan konusunda soru şu ki, Blok'un kapısının eşiğindeki, gittikçe otoriterleşen ve uzlaşmaya uzak bir lideri nasıl idare edeceği. Türkiye demokratik norm ve AB ilişkileri bağlamında kurulu çerçeveden uzaklaşırken, Avrupa'ya kitlesel göçü durduran kapı konumunda olması onu kıta için daha da önemli yaptı."

Financial Times, Blok'un Rusya ve ABD'ye yönelik politikaları konusunda da karar vermeye çalıştığını yazıyor:

"Soğuk Savaş'tan beri Avrupa, siyasi müdahale ve Suriyeli göçmenler vasıtasıyla oluşan, sınırlarına ve iç istikrarına yönelik Rus baskısı konusunda bu kadar endişeli hissetmedi. ABD'nin Rus politikasını değiştirmesiyle, Blok'un üzerinde zor anlaştığı, Moskova'ya nasıl cevap verilmesi gerektiğine ilişkin politikası da değişebilir."

Gazeteye göre Blok, NATO-AB ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik konuyu masaya yatırırken, dolaylı yoldan bu soruya da yanıt vermiş olacak.