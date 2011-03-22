15. Afife Jale Ödül adayları belli oldu

T24 - 15. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nin adayları açıklandı. 'Dünyanın Ortasında Bir Yer', 'Tehlikeli İlişkiler' ve 'Vanya Dayı' En İyi Prodüksiyon dalında yarışıyor.



Türk tiyatrosunun en iyilerini ödüllendirmek için hazırlanan ve bu yıl 15.'si düzenlenen Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nin adayları açıklandı. Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen geceyle 13 kategoride ödüle aday gösterilen isimler basına duyuruldu. Geceye Haldun Dormen, Serpil Tamur, Hande Ataizi, Ahu Türkpençe, Emre Kınay ve Engin Uludağ gibi tiyatro ve sinema dünyasından isimler katıldı.

Gecede konuşan Yapı Kredi Afife Jale Ödülleri Oylama Kurulu Başkanı M. Salih Başağa, ödüllerin 15. yılına gelindiğini ve her sene daha da gelişerek sürdüğünü söyledi. Başağa, "Afife Jale'nin hayatı tiyatroya adanmış bir hayattır ve başkaları için de çok önemli bir yol açmıştır." dedi.

Haldun Dormen ise, sinemada olduğu gibi tiyatroya da ilginin artmasının sevindirici olduğunu söyledi. Dormen, "Bence tiyatromuz dünya tiyatrolarıyla boy ölçüşebilecek kapasitede ama oyunlar için binalar fazla yok, ben sürekli farklı sahnelere gitmek zorunda kalıyorum. Daha çok tiyatro binasının olması gerekiyor. Mesela müzikal oyunlar için tasarlanmış salonlarımız yok. Umudumuz daha fazla tiyatro binalarının yapılması." şeklinde konuştu.

Tiyatroda 50. yılını tamamladığını kaydeden Serpil Tamur da Türk tiyatrosundan çok ümitli olduğunu söyledi. Tamur, "Bir ara gerçekten de tiyatro konusunda ümidimi yitirmiştim ancak şimdilerde hızla bir yükseliş var tiyatromuzda devlet ve şehir tiyatroları gerçekten de oturmuş durumda" ifadelerini kullandı.



ÖDÜLLER:



Yılın En Başarılı Prodüksiyonu dalında; Dünyanın Ortasında Bir Yer- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Tehlikeli İlişkiler- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Vanya Dayı- Tiyatro Pera aday olarak açıklandı.

Yılın En Başarılı Yönetmeni dalında; Aleksandar Popovski- Tehlikeli İlişkiler- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Arif Akkaya- Arzunun Onda Dokuzu- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve M. Nurullah Tuncer- Dünyanın Ortasında Bir Yer- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları aday gösterildi.

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu dalında; Emre Kınay- Sondan Sonra- Duru Tiyatro, Levent Üzümcü- Tehlikeli İlişkiler- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Reha Özcan- Bedensiz Kadın- İstanbul Devlet Tiyatrosu aday gösterildi.

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu dalına; Ahu Türkpençe- Sondan Sonra- Duru Tiyatro, Neslihan Arslan- Temiz Ev- İstanbul Devlet Tiyatrosu, Şebnem Köstem- Tehlikeli İlişkiler- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları aday gösterildi.

Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncu dalında; Erhan Abir- Çığ- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Civan Canova- Ölüleri Gömün- İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Köksal Engür- Festen (Kutlama)- Dot Koleksiyonda aday gösterildi.

Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu dalında; Defne Yalnız- Kadın Sığınağı- İstanbul Devlet Tiyatrosu, Sema Çeyrekbaşıoğlu- Temiz Ev- İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Sevtap Çapan- Çığ- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları aday gösterildi.

Yılın En Başarılı Müzikal / Komedi Erkek Oyuncu dalında; Erhan Yazıcıoğlu- Ben Sinema Artisti Olmak İstiyorum- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kemal Kocatürk- Kadın ile Memur- Beşiktaş Kültür Merkezi ve Toron Karacaoğlu- İstanbul Hatırası- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları aday gösterildi.

Yılın En Başarılı Müzikal / Komedi Kadın Oyuncu dalında; Ayça Varlıer- Leyla'nın Evi- Tiyatrokare, Binnur Şerbetçioğlu- İstanbul Hatırası- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Hande Ataizi- Özel Hayatlar- Tiyatro İstanbul aday gösterildi.

Yılın En Başarılı Müzikal / Komedi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında; Bahtiyar Engin- Alevli Günler- İstanbul Halk Tiyatrosu, Bülent Kayabaş- Tanımadığım Adamlar- Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Murat Karasu- Beğendiğiniz Gibi- İstanbul Devlet Tiyatrosu aday gösterildi.

Yılın En Başarılı Müzikal / Komedi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında; Eda Gülten- Bir Yaz Gecesi Rüyası- Tiyatro Kedi, Selen Uçer- Cam- Tiyatro Gaga (Aysa Prodüksiyon) ve Selma Kutluğ- İstanbul Hatırası- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları aday gösterildi.

Yılın En Başarılı Sahne Tasarımcısı dalında; Behlüldane Tor- Ölüleri Gömün- İstanbul Devlet Tiyatrosu, Numen/ Sven Jonke- Tehlikeli İlişkiler-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve M. Nurullah Tuncer- Dünyanın Ortasında Bir Yer- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları aday gösterildi.

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımcısı dalında; Canan Göknil- Romeo ve Juliet- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Candan Seda Balaban- Surname (Maske, Kukla ve Kostüm)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Duygu Türkekul- Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Alemdar- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları aday gösterildi.

Yılın En Başarılı Sahne Müziği dalında; Can Atilla- Dünyanın Ortasında Bir Yer- Romeo ve Juliet - Çığ- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Nurettin Özşuca- Temiz Ev- İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Tolga Çebi- Dava- Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Benim Adım Rachel Corrie- A...Z Prodüksiyon aday gösterildi.

Afife Jale Tiyatro Ödülleri 18 Nisan'da sahiplerini bulacak.