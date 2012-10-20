15-17 yaşlarındaki kız çocuklarına zorla fuhuşa 8 tutuklama!

Osmaniye'de 15-17 yaşlarındaki kız çocuklarına zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen bir fuhuş çetesi 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla çökertildi. Yakalanan çete liderleri ve 8 zanlı tutuklandı. Zorla fuhuş yaptırıldığı öne sürülen bir kız çocuğu ve çete üyelerinden bir kadının hamile olduğu öğrenildi.

miiliyet.com.tr'de yer alan habere göre; Osmaniye kent merkezinde küçük yaştaki kız çocuklara fuhuş yaptırıldığı, karşı çıkanlara ise işkence yapıldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu'na ihbar yapıldı.

Söz konusu ihbar üzerine fuhuş çetesinde bulunan bazı üyelerin telefonları mahkeme kararı ile dinlemeye alındı. Yapılan takip sonucu 16 Ekim şafak vakti Osmaniye, Eskişehir, Gaziantep, Hatay'ın Dörtyol İlçesi ve Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Osmaniye'de meydana gelen olay itibariyle kız çocukları koruma altında adliyeye sevkedilirken 8 kişi nöbetçi mahkeme tarafından "İnsan Ticareti, Çocukların Cinsel İstismarı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma - Örgüte Üye Olmak, Suç İşlemek Amacıyla Teşkil Edilmiş Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek - Cebir veya Tehdit Kullanarak, Hile ile ya da Çaresizliğinden Yararlanarak Fuhuş yaptırmak" suçlarından tutuklandı.