-148 bin 584 kişi üniversiteye döndü ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Çeşitli nedenlerle üniversiteden atılan 148 bin 584 kişi ''Af Kanunu''ndan yararlanarak yeniden üniversiteli oldu. Üniversiteden atılanlara ''af'' getiren kanun, 25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış ve ''Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerle, bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanların, 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları'' istenmişti. Bu durumdakilerin başvurusu, 25 Temmuz 2011'de sona ermişti. ''Af''tan yararlanarak üniversitelere toplam 148 bin 584 kişi döndü. Yeniden üniversiteli olanların 57 bin 914'ü ön lisans, 60 bin 54'ü lisans, 30 bin 616'sı lisansüstü için başvurdu. En fazla ''geri dönüş'', Açıköğretim Fakültesinin de bağlı bulunduğu Anadolu Üniversitesine oldu. Anadolu Üniversitesine ön lisans için 33 bin 388, lisans için 34 bin 123 ve lisansüstü için 433 kişi başvurdu. Anadolu Üniversitesini İstanbul, Marmara, Gazi ve Ankara üniversiteleri izledi. Bu üniversitelere lisansüstü alanda başvuruların yoğunluğu dikkati çekti. İstanbul Üniversitesine 616 kişi ön lisans, 2 bin 889 kişi lisans, 2 bin 781 kişi lisansüstü olmak üzere toplam 6 bin 286; Marmara Üniversitesine 741 kişi ön lisans, 1450 kişi lisans, 3 bin 98 kişi lisansüstü olmak üzere toplam 5 bin 289; Gazi Üniversitesine 190 kişi ön lisans, bin 431 kişi lisans, 3 bin 105 kişi lisansüstü olmak üzere toplam 4 bin 726, Ankara Üniversitesine 133 kişi ön lisans, 2 bin 137 kişi lisans, bin 886 kişi lisansüstü olmak üzere toplam 4 bin 156 başvuru yapıldı. En fazla başvuru olan üniversiteler arasında Selçuk (3 bin 418) Dokuz Eylül (2 bin 651), İstanbul Teknik (2 bin 636), ODTÜ (2 bin 466), Hacettepe (2 bin 36) de yer aldı.