147 yıl önce kurulan Amerikan misyoner okulu gençlik merkezi oldu

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- AMERİKAN misyoner örgütü ABCFM (Amerikan Board of Commissioners for Foreign Missions) tarafından 1870 yılında Ermeni ve Rum çocuklara yönelik eğitim vermek üzere Kayseri\'nin Talas İlçesi\'nde yaptırılan tarihi bina Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 3 milyon TL\'ye restore edilerek \'4 yıldızlı\' gençlik merkezi haline getirildi.

Mülkiyeti Kayseri Valiliği Özel İdare Müdürlüğü\'ne oradan da 1974 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na geçerek İsmail Hakkı Güngör Kamp merkezine dönüştürülen binada yıllarca A, ümit ve genç milli futbol takımlarının yanı sıra A milli basketbol, güreş, boks, jimnastik olmak üzere bir çok milli takımın kamp yaptığı, 1200 metrelik rakımdaki tarihi bina 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi\'ne devreldildi. \'Horosan\' adı verilen özel bir karısımın yanı sıra tamamen taş ve ahşapla 147 yıl önce inşaa edilen 4 katlı bir bina Büyükşehir Belediyesi\'nce aslına sadık kalınarak restore edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa tarihi yapılan restorasyon çalışmalarıyla binanın 4 yıldızlı otel çehresine kavuşturulduğunu söyledi. Başkan Çelik, şöyle dedi:

\"Yıkılmak üzere olan binayı restorasyon ile ayağa kaldırdık. Meclisimizin kararı ile KAYMEK şirketimize devredildi. Burada hafta sonları başarılı öğrencilerimizi iki günlük kampa alıyoruz. Ayrıca şehrimizdeki lise öğrencilerinden başarılı olan ve gelecek vadeden her yıl 20 öğrenciyi burada misafir edeceğiz. Öğrencilerimize VIP hizmeti vereceğiz. Gündüz okullarına gidecek olan öğrencilere ilave eğitimle yabancı dil ve sosyal bilimler dersleri vereceğiz. Onlarla yakından ilgileneceğiz. Ayrıca yazın yaz kampları yapacağız. Burada yetişen çocuklarımız ilerde en iyi mesleklerin sahipleri olacak. Bu alanların boş bırakılması halinde kötü niyetli kişilerce kullanılıyor, ve gençlerimiz bizlerden çalınıyor. Bu tesisimiz belediyemizin şirketi KAYMEK tarafından işletilecek. Burası herhangi bir vakfa, derneğe verilmedi. Binanın kimliğine uygun dekore edilen gençlik merkezinin her katında bulunan okuma salonları, dijital kütüphaneler, etüt salonları, oyun salonları, konferans salonları, yatakhaneler gibi birimler bulunuyor. Buradaki tek misyonumuz vatanını milletini seven, ezan ve bayrağına sahip çıkan gençler yetiştirmek.\"

TALAS AMERİKAN KOLEJİ

Resmi adı Talas Amerikan Orta Okulu (Talas American School for Boys) bina Türkiye Cumhuriyeti maarif sistemi içinde yer almadan önce, 1870’li yılların başında, Amerikan misyoner örgütü ABCFM (Amerikan Board of Commissioners for Foreign Missions) tarafından yaptırıldı. Bina, Ermeni ve Rum çocuklara yönelik olarak önce kız, ardından da erkek okulu olarak ilkokul-ortaokul düzeyinde kuruldu. Okulun Cumhuriyet maarif sistemi içinde İngilizce eğitim veren yatılı bir erkek ortaokulu olarak yer alması 1927 yılında gerekli iznin alınmasıyla oldu. Talas Amerikan Koleji 15 Ekim 1928’de 25 öğrenci ile öğrenime başladı ve 1967 yılında kapandı.