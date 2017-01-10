147 gazeteci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü hapiste karşılıyor!

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü 147 gazeteci hapiste karşılıyor. Gazetecilerin 100'den fazlası 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun (TGC) 2016 basın raporununa göre, 2016 yılında 780 gazetecinin basın kartı iptal edildi, 839 gazeteci yaptıkları haberler nedeniyle açılan davalarda hâkim karşısına çıktı. 189 gazeteci sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.

Uluslararası basın meslek örgütlerine göre dünyada hapiste 348 gazeteci bulunuyor. Türkiye, cezaevindeki 147 gazeteci ile gazetecilerin tutuklu olduğu ülkeler sıralamasında birinci sırada yer alıyor.

2016 yılında Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün Dünya Basın Özgürlüğü Sıralaması'nda Türkiye, 2015’e göre iki puan daha kaybederek, 180 ülke arasında 151. sıraya geriledi.

Washington'daki ‘Freedom House’ ise yayınladığı raporda, Türkiye’nin basın özgürlüğü açısından ‘yarı özgür ülke’ konumundan ‘özgür olmayan ülke’ konumuna düşürüldüğünü açıkladı.



Kara, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığı mesajında, “Başta çalışma özgürlükleri elinden alınmış tutuklu gazeteciler olmak üzere baskılara rağmen kalemini özgürce kullanan tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sansürsüz bir çalışma ortamı diliyorum” dedi.



TUTUKLU GAZETECİ SAYISI 147

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, basının demokrasilerin dördüncü kuvvetini olduğunu ve basın özgür olduğu sürece gerçek anlamda bir demokrasiden ve özgürlüklerden bahsedileceğini vurguladı.

Halkın doğru bilgiye ulaşması ve halka gerçekleri açıklama gibi önemli misyonları yüklenen gazetecilerin Türkiye’de artık özgürce çalıştığını iddia edebilmenin ve çalışma özgürlüklerinin teminat altında olduğunu söyleyebilmenin mümkün olmadığını belirten Kara, bugün cezaevinde tutuklu bulunan 147 gazeteciye dikkat çekti.



HALKIN HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ DE TUTUKLU

“Gazetecilerinin parmaklıklar ardında tutsak olduğu bir ülkede halkın haber alma özgürlüğü ve doğru bilgilenme hakkı da tutukludur” diyen CHP’li Kara, Freedom House raporunda 2016 yılında 348 gazetecinin işten çıkarıldığına yer verildiğini belirtti.

Yine aynı raporda Türkiye’de artık basının “özgür değil” kategorisine gerilediğini de hatırlatan Kara, “OHAL ile birlikte kapatılan TV’ler, gazeteler, tutuklanan gazeteciler ve Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik operasyonlar Türkiye’yi sadece basın özgürlüğü anlamında değil temel hak ve özgürlükler anlamında da uluslararası toplumda çok zor durumda bırakmıştır” diyerek Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin ciddi tehditle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.



ÖZGÜR KALEMLER YANDAŞLAŞTIRILIYOR

Gazetecilerin tutuklanma korkusunun yanında ekonomik olarak da baskı altına alınmaya çalışıldığını belirten Kara, çalışma koşulları kötüleştirilerek özgür kalemler yandaşlaştırılmaya çalışılıyor dedi. Gazetecilerin açlık ve yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını söyleyen CHP’li vekil, basın emekçilerinin zor koşullarda “özgürce” çalışabilme mücadelesi verdiğini ifade etti.

Basın Özgürlüğü kırmızı alarm

Açıklamasında Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ)’nin raporlarına göre dünyada en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülke konumuna gelen Türkiye’de halkın gerçekleri alma özgürlüğüne OHAL ile darbe üstüne darbe vuran iktidara da seslenen Kara, “Basın özgürlüğü kırmızı çizgimiz dediğiniz günlerden basın özgürlüğünün kırmızı alarm konumuna geçtiği bugünler ülkemize yakışmıyor. Özgür ve tarafsız bir basın bir gün aynı bağımsız yargı gibi size de lazım olacak” dedi.