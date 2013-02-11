147 bin kişi tiyatro, bale ve operaları 'ücretsiz' izlemiş!

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini 2012 yılının ilk 9 ayı boyunca 4 milyon 893 bin 245 kişinin “ücretsiz” olarak ziyaret ettiklerini açıkladı. Devlet Tiyatroları’ndan 2011-2012 sanat sezonunda 629 bin 602 kişi “indirimli” tarifeyle yararlandığını belirten Ekşi, ücretsiz yararlananların sayısı aynı dönemde 18 bin 752 olduğunu ve bunların devlete maliyetinin 2 milyon 778 bin 906 lira olduğunu söyledi.

CHP’li Oktay Ekşi, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e verdiği soru önergesine aldığı cevabı açıkladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sunduğu hizmetlerden 2011-2012 sanat sezonunda 128 bin 601 kişi ücretsiz yararlandığı, indirimli ve ücretsiz biletler toplamının 4 milyon 094 bin 340 lira olduğu ortaya çıktı.

Eski İçişleri Bakanı: Herhangi bir kişi ve kuruma ücretsiz ve indirimli tarife yok

“Kamu görevlilerinden hangileri, Devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin ve bunlara bağlı kuruluşların işlettikleri tarifeli taşıtlardan indirimli veya parasız olarak yararlanmaktadır?” diye soran CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi’ye “İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin” imzasıyla verilen yanıtta, ilke olarak hiçbir kamu kuruluşu veya ona bağlı işletmenin “işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmadığını” belirtti.

‘Vali, kaymakam, mülki amir, yargıç ve savcıların bedava yararlandıkları yanıtta yok’

Oktay Ekşi, “Ben önergemi Sayın Başbakanın yanıtlamasını istemiştim. Önergem belli ki İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin’e havale edilmiş. O da ilk defa ayrıntılı ve doyurucu bir yanıt gönderdi. Ne yazık ki yanıtların hiçbiri kendi bakanlığıyla ilgili değildi. Nitekim Bakanlığına bağlı vali, kaymakam gibi mülki amirlerle diğer ‘ayrıcalıklı’ kişilerin sivil halka ücretle verilen hizmetlerin hangilerinden bedava yararlandıklarını bildirmedi. Keza yargı mensuplarının (yargıçların, savcıların) bedava yararlandığı hizmetler de Sayın Şahin’in yanıtları arasında yok. Ama yine de (şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, muhtaçları, engellilerle çocukları ve öğrencileri hariç tutarak söylüyorum) epey çok sayıda bedavacımız olduğu ortaya çıktı” dedi.