1461 Trabzon-Van Büyükşehir Belediyespor: 5-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xxx), Gökhan Çelik (xxx), Yakup Keçeci (xxx)

1461 TRABZON: Ogün (xx)- Yunus Emre (xx), Alihan Tunçer (xxxx), Mahmut (xx) (Dk.71 Furkan x), Yüksel (xx) (Dk.65 Ali Han Aydın (x), Savaş (xxx), Yağızcan (xxx) (Dk.87 Hüseyin ), Semih (xx), Melih (xxx), Rasimcan (xx), Aykut (xxx)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur (x)- Temel (xx), Fahrettin (xxx), Mutlu (xx) (Dk.85 Emre ), Tahir (xx), Zekeriya (xx), Haydar (xx), Zafer (x) (Dk.83 Volkan x), Ali (xx), Mehmet (xx), Emrah (xx)

GOLLER: Dk.18-50-79 Ali Han Tunçer, Dk.75-81 Savaş (1461 Trabzon), Dk.59-90+2 Fahrettin (Van Büyükşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ali Han Tunçer, Hüseyin (1461 Trabzon), Mehmet (Van Büyükşehir Belediyespor)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup 17’nci hafta mücadelesinde 1461 Trabzon, sahasında Van Büyükşehir Belediyespor’u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 18-50-79’uncu dakikalarda Ali Han Tunçer ve 75, 81’inci dakikalarda Savaş kaydederken, konuk ekibin golleri 59 ve 90+2’nci dakikalarda Fahrettin’den geldi