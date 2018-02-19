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Spor

1461 Trabzon-Muğlaspor: 1-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx), Ertunç Kaplan (xx) 1461 TRABZON: Ogün (xx)- Ali Han Tunçer (x)(Dk

19 Şubat 2018 18:13

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx), Ertunç Kaplan (xx)
1461 TRABZON: Ogün (xx)- Ali Han Tunçer (x)(Dk.52 Ahmet Eren x), Yüksel (x)(Dk.60 Murat Cem x), Savaş (xx), Yağızcan (xx), Semih (xx), Erhan (x), Melih (xx)(Dk.85 Ali Han Aydın), Rasimcan (xx), Aykut (x), Gökhan (xxx)
MUĞLASPOR: Barış (xxx)- Alican Özaltun (xxx), Nizamettin (xxx), Emre (xxx), Osman (xxx), Ali Koçak (xxx)(Dk.85 Polat), Sami (xx)(Dk.73 Berkay x), Yasin (xx)(Dk.64 Alparslan Emre x), Ömerül (xxx), Melik (xxxx), Fırat (xxx)
GOLLER: Dk.87 Gökhan (1461 Trabzon), Dk.9 ve Dk. 76 Melik (Muğlaspor), 
SARI KARTLAR: Rasimcan (1461 Trabzon), Yasin, Sami (Muğlaspor)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup 23’üncü hafta mücadelesinde 1461 Trabzon, sahasında Muğlaspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 76’ncı dakikalarda Melik kaydederken ev sahibi 1461 Trabzon’un tek golü 87’nci dakikada Gökhan’dan geldi.

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