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Spor

1461 Trabzon-Kırıkhanspor: 1-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xxx), Murat Güçlü (xxx), Emrah Akkaya (xxx) 1461 TRABZON: Ogün (x)- Recep Uğur (x) (Dk

26 Ağustos 2017 21:00

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xxx), Murat Güçlü (xxx), Emrah Akkaya (xxx)
1461 TRABZON: Ogün (x)- Recep Uğur (x) (Dk.46 Sefacan x), Rasimcan (x), Yüksel (x), Savaş (x)(Dk.46 Mahmutcan x), Yağızcan (x) (Dk.65 Furkan xxx), Semih (xx), Melih (xx), Alihan (x), Aykut (x), Ahmet (x)
KIRIKHANSPOR: Ömer (xx)- Okan (xx), Mustafa Acar (xx), Hasan (xx) (Dk.56 Serkan x), Ahmet (xx), Mehmet Akif (xxx), Egecan (xx), Mustafa Sevim (xx) (Dk.75 Musa x), Rıdvan (xxx), Mertcan (xx) (Dk.69 Semih x), Yusuf (xx)
GOLLER: Dk.89 Furkan (1461 Trabzon), Dk.19 (penaltı) Mehmet Akif (Kırıkhanspor)
SARI KARTLAR: Ahmet, Sefacan, Yüksel, Melih (1461 Trabzon), Hasan, Mehmet Akif, Mertcan(Kırıkhanspor)
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta ilk hafta karşılaşmasında 1461 Trabzon, sahasında Kırıkhanspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 89’uncu dakikada Furkan kaydederken, konuk ekibin golü 19’uncu dakikada penaltıdan Mehmet Akif’ten geldi.

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