T24 LogoT24 Logo
Spor

1461 Trabzon-Arsinspor: 4-5 Ziraat Türkiye Kupası (penaltılarla)

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Alpaslan Şen (xxx), Özgür Akıncı (xxx) Mustafa Zıvalı (xxx) 1461 TRABZON: Ogün (xx)- Mert (xx), Alihan Tunçer (xx) (Dk

30 Ağustos 2017 19:46

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Alpaslan Şen (xxx), Özgür Akıncı (xxx) Mustafa Zıvalı (xxx)
1461 TRABZON: Ogün (xx)- Mert (xx), Alihan Tunçer (xx) (Dk.108 Mehmet x), Savaş (xx)(Dk.67 Alihan Aydın x), Yağızcan (xx) (Dk.75 Furkan x), Sefacan (xx), Melih (xx), Rasimcan (xx), Aykut Sevim (xx), Ahmet Eren (xx), Aykut Civelek (xx)
ARSİNSPOR: Ethem (xx)- Caner (xx), Mücahit (xx), Adem (xx), Enes (xx), Miraç (xx), Emrah (xx) (Dk.98 Ahmet x), Recep (x) (Dk.46 Mikail xx), Hami (xx) (Dk.70 Yiğit (x), Özgür (xx), Onur (xx)
SARI KARTLAR: Melih, Sefacan, Rasimcan, Ahmet Eren, Alihan Aydın (1461 Trabzon), Özgür, Adem, Miraç (Arsinspor)
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon, Türkiye Kupası 2’nci Tur karşılaşmasında sahasında konuk ettiği TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup takımı Arsinspor’a penaltı atışlarıyla mağlup oldu. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada
Arsinspor seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve bir üst tura yükseldi.
PENALTILAR: Alihan Aydın, Aykut, Furkan, Rasimcan (1461 Trabzon), Mikail, Özgür, Miraç, Ahmet, Onur (Arsinspor)
ARSİNSPORLU EREN’İN DİLİ BOĞAZINA KAÇTI
Bu arada karşılaşmanın 95’inci dakikasında Arsinspor’da Emrah Şahinçiftçi 1461 Trabzon’dan Rasimcan ile kafa topu mücadelesinde çarpıştı. Dili boğazına kaçan Emrah’a ilk müdahaleyi takım arkadaşı Özgür yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerinin de müdahalesiyle kendine gelen oyuncu, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA STAT Ahmet SuatAlpaslanAkıncıMustafa ZıvalıTRABZON OgünMertAlihan TunçerDkMehmetSavaşAlihan AydınYağızcanFurkanSefacanMelihRasimcanAykut SevimAhmet ErenAykut CivelekEthemCaner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24