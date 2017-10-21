1461 Trabzon-Ankara Demirspor: 1-3

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Berkay Daban (xx), Barış Düşova (xx)
1461 TRABZON: Ogün (x)- Yunus Emre (x), Alihan Tunçer (xxx), Alihan Aydın (xx), Mahmut (x)(Dk.19 Mert xx), Savaş (xx) (Dk.80 Ahmet x), Yağızcan (x) (Dk.58 Yüksel x), Semih (x), Rasimcan (xx), Aykut Sevim (xx), Aykut Civelek (xx)
ANKARA DEMİRSPOR: Bahadırhan (xxx)- Adem (xxx), Burak Sürmeli (xxx), Hüseyin (xxx), Hasan Ahmet Sarı (xxx), Ahmet (xx) (Dk.85 Burak Öksüz), Çınar (xx) (Dk.65 Bilal x), Sebahattin (xx), Güney (xx) (Dk.75 Hasan Kaya x), Kerem (xx), Umut (xx)
GOLLER: Dk.40 Alihan Tunçer (1461 Trabzon), Dk.45 Burak Sürmeli, Dk.72 Sebahattin, Dk.84 Hasan Ahmet Sarı (Penaltı) (Ankara Demirspor)
KIRMIZI KART: Dk.58 Semih (1461 Trabzon)
SARI KARTLAR: Mert, Rasimcan (1461 Trabzon), Adem, Kerem (Ankara Demirspor)
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup 9’uncu hafta mücadelesinde 1461 Trabzon, sahasında Ankara Demirspor’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golünü 40’ıncı dakikada Alihan Tunçer kaydederken, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45’te Burak Sürmeli, 72’de Sebahattin ve 84’üncü dakikada penaltıdan Hasan Ahmet Sarı kaydetti.