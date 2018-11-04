1461 Trabzon- Anagold 24 Erzincanspor: 1-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Emre Korkmaz (xx), Hicri Yıldırım (xx), Çağdaş Yüksel Çağ (xx)
1461 TRABZON: Azat (xx), İsmail (xx), Yunus Emre (x), Ahmet (x)(Dk.71 Doğukan xxx), Sami Can (xx), Mert (x)(Dk.79 Hüseyin Onur x), Yağızcan (xx), Batuhan (xx), Safa (x)(Dk.55 Furkan x), Serkan (xx), Burak (xx)
24 ERZİNCANSPOR: Osman (xx), Volkan (x)(Dk.60 Ufuk x), Burak (xx), Gökhan (xx), Erdi (xx), Arda (xx), Sefa (xx), Serkan (xx), Ali (xx), Sedat (xx)(Dk.89 Enes), Muhammed Enes (xx)(Dk.66 Hüseyin x)
GOLLER: Dk.41 Sedat (Pen.) (24 Erzincanspor), Dk.85 Doğukan (1461 Trabzon)
KIRMIZI KART: Dk.90 Yunus Emre (1461 Trabzon)
SARI KARTLAR: Yağızcan (1461 Trabzon), Volkan, Ali (24 Erzincanspor)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 11’inci hafta mücadelesinde 1461 Trabzon, sahasında 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı.