T24 LogoT24 Logo
Spor

1461 Trabzon-Anadolu Bağcılar: 2-3

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Burak Özcan (xxx), Hamdi Tontu (xxx), Ali Örhun Kara (xxx) 1461 TRABZON: Ogün (x)- Recep Uğur (x), Mert (x)(Dk

16 Eylül 2017 20:32

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Burak Özcan (xxx), Hamdi Tontu (xxx), Ali Örhun Kara (xxx)

1461 TRABZON: Ogün (x)- Recep Uğur (x), Mert (x)(Dk.46 Yağızcan x), Alihan Tunçer (x), Alihan Aydın (x)(Dk.46 Furkan x), Semih (xx), Melih (xx), Rasimcan (x), Aykut Sevim (xxx), Ahmet Eren (xx)(Dk.75 Ensar x), Aykut Civelek (x)

ANADOLU BAĞCILAR: Sercan (xx)- Berat (xxx), Kerem (xxx)(Dk.69 Bertuğ (x)(Dk.86 Özcan), Hüseyin (xxx), Recep Berk (xxx)(Dk.55 Murat x), Emre (xxx), Abdulsamet (xxx), Kağan (xxx), Güney (xxx), Salih (xxx), Sezer (xxx)

GOLLER: Dk.24 Berat, Dk.44 Kerem, Dk.45+2 Recep Berk (Pen.) (Anadolu Bağcılar), Dk.34-81 Aykut Sevim (1461 Trabzon)

SARI KARTLAR: Rasimcan, Ahmet Eren, Yağızcan, Semih (1461 Trabzon)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta 3’üncü hafta karşılaşmasında 1461 Trabzon, sahasında Anadolu Bağcılar’a 3-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 34 ve 81’inci dakikalarda Aykut Sevim kaydederken, konuk ekibin golleri 24’te Kerem, 44’te Berat ve 45+2’nci dakikada penaltıdan Recep Berk’ten geldi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA STAT Ahmet SuatBurakHamdi TontuAliKaraTRABZON OgünRecep UğurMertYağızcanAlihan TunçerAlihan AydınFurkanSemihMelihRasimcanAykut SevimAhmet ErenEnsarAykut CivelekBAĞCILAR SercanBerat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24