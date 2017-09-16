1461 Trabzon-Anadolu Bağcılar: 2-3

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Burak Özcan (xxx), Hamdi Tontu (xxx), Ali Örhun Kara (xxx)

1461 TRABZON: Ogün (x)- Recep Uğur (x), Mert (x)(Dk.46 Yağızcan x), Alihan Tunçer (x), Alihan Aydın (x)(Dk.46 Furkan x), Semih (xx), Melih (xx), Rasimcan (x), Aykut Sevim (xxx), Ahmet Eren (xx)(Dk.75 Ensar x), Aykut Civelek (x)

ANADOLU BAĞCILAR: Sercan (xx)- Berat (xxx), Kerem (xxx)(Dk.69 Bertuğ (x)(Dk.86 Özcan), Hüseyin (xxx), Recep Berk (xxx)(Dk.55 Murat x), Emre (xxx), Abdulsamet (xxx), Kağan (xxx), Güney (xxx), Salih (xxx), Sezer (xxx)

GOLLER: Dk.24 Berat, Dk.44 Kerem, Dk.45+2 Recep Berk (Pen.) (Anadolu Bağcılar), Dk.34-81 Aykut Sevim (1461 Trabzon)

SARI KARTLAR: Rasimcan, Ahmet Eren, Yağızcan, Semih (1461 Trabzon)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta 3’üncü hafta karşılaşmasında 1461 Trabzon, sahasında Anadolu Bağcılar’a 3-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 34 ve 81’inci dakikalarda Aykut Sevim kaydederken, konuk ekibin golleri 24’te Kerem, 44’te Berat ve 45+2’nci dakikada penaltıdan Recep Berk’ten geldi.

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