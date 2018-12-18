1461 Trabzon - Ümraniyespor: 3-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) -

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx), Baran Eraslan (xxx), Bilal Gölen (xxx)

1461 TRABZON: Bahadır (xxx), Serkan (xxx), Yunus Emre (xxx), İsmail (xxx), Arif (xxx), Bekir Can (xx) (Dk. 75 Doğukan xx), Mert (xxx), Burak (xxx), Yağızcan (xxx), Ahmet (xxx), Furkan (xxx)

ÜMRANİYESPOR: Metin (x), Tarık (x), Birol (x), Yasir (xx), Bahadır (xx) (Dk. 90+1 Serkan), Emircan (xx), Diabang (x) (Dk.65 Recep x), Bulut (x), Muhammed (x), Leadrinho (xx) (Dk. 65 Atabey x)

GOLLER: Dk. 45+1 Leandrinho (Pen.) (Ümraniespor), Dk. 53 Burak, Dk. 61 Dk. 87 Furkan (1461 Trabzon)

SARI KARTLAR: Ahmet Eren, Doğukan, Burak (1461 Trabzon), Leandrinho, Muhammed, Tarık (Ümraniyespor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekibi 1461 Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur rövanş maçında Spor Toto 1’inci Lig ekibi Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti. İlk maçta deplasmanda rakibine 4-1 mağlup olan ev sahibi, bu sonuçla kupaya veda ederken, konuk ekip ise kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

TRABZONSPORLU YÖNETİCİLER VE TEKNİK EKİP DE MAÇI İZLEDİ

Bu arada Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ile beraberindeki yöneticiler, teknik direktör Ünal Karaman ve ekibinin yanı sıra, bordo mavili takımdan bazı futbolcular da maçın bir bölümünü izlediler.

(FOTOĞRAFLI)