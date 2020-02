1461 Trabzon - Kocaelispor: 0-0

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) -

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Hakan Basık (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Mehmet Dura (xx)

1461 TRABZON: Bahadır (xx) - İsmail (xx), Yunus Emre (xx), Ahmet (xx), Arif (xx), Mert (xx), Yağızcan (xx), Bekir Can (xx), Serkan (xx), Burak (xx), Doğukan (x) (Dk.76 Ferhat x)

KOCAELİSPOR: Volkan Mert (xx) - Fatih (xx), Kadir (xx), Kemal Can (xx), Gökdeniz (x) (Dk. 53 Mehmet Celil x), Sefa (xx), Mesut (xx), Ali (xx), Mert (xx), Burak (xx), Sinan (xx)

SARI KARTLAR: Bekir Can, Burak, Bahadır (1461 Trabzon), Gökdeniz, Kadir, Kerem, Burak (Kocaelispor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 17’nci hafta mücadelesinde 1461 Trabzon, sahasında Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı.