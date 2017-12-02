1461 Trabzon - Diyarbekirspor: 0-0

TRABZON,(DHA)
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Ömer Şivka (xxx), Murat Erölmez (xxx), Efe Kurtuluş (xxx)
1461 TRABZON: Ogün (xx)- Ali Han Tunçer (xx), Yüksel (xx) (Dk. 66 Ali Han Aydın x), Savaş (xx) (Dk. 83 Mahmut ?), Yağızcan (xxx), Sefacan (xx), Semih (xx), Melih (xx), Rasimcan (xx), Aykut Sevim (xxx)(Dk. 90 Mehmet ?), Aykut Civelek (xx).
DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (xx), Emre (xx), Mustafa (xx) (Dk. 88 Tugay ), Ercüment (xx), Yusuf (x) (Dk. 76 Arda ), Mehmet (xx), Abdullah (xx), Gökhan (xx), Fatih (xx), Aykut (xx) (Dk. 90+3 Yakup ), Osman (xx).
SARI KARTLAR: Rasimcan, Aykut Sevim (1461), Yusuf (Diyarbekirspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup 15’inci hafta karşılaşmasında 1461 Trabzon sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı.
(FOTOĞRAFLI)