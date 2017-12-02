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Spor

1461 Trabzon - Diyarbekirspor: 0-0

TRABZON,(DHA)  STAT: Ahmet Suat Özyazıcı                                                                                                 HAKEMLER: Ömer Şivka (xxx), Murat Erölmez (xxx), Efe Kurtuluş (xxx) 1461 TRABZON: Ogün (xx)- Ali Han Tunçer (xx), Yük

02 Aralık 2017 18:59

TRABZON,(DHA) 

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı                                                                                                
HAKEMLER: Ömer Şivka (xxx), Murat Erölmez (xxx), Efe Kurtuluş (xxx)
1461 TRABZON: Ogün (xx)- Ali Han Tunçer (xx), Yüksel (xx) (Dk. 66 Ali Han Aydın x), Savaş (xx) (Dk. 83 Mahmut ?), Yağızcan (xxx), Sefacan (xx), Semih (xx), Melih (xx), Rasimcan (xx), Aykut Sevim (xxx)(Dk. 90  Mehmet ?), Aykut Civelek (xx).              
DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (xx), Emre (xx), Mustafa (xx) (Dk. 88 Tugay ), Ercüment (xx), Yusuf (x) (Dk. 76 Arda ), Mehmet (xx), Abdullah (xx), Gökhan (xx), Fatih (xx), Aykut (xx) (Dk. 90+3 Yakup ), Osman (xx).                                                                                                                    
SARI KARTLAR: Rasimcan, Aykut Sevim (1461), Yusuf (Diyarbekirspor)                          

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup 15’inci hafta karşılaşmasında 1461 Trabzon sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı.

(FOTOĞRAFLI)

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