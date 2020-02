1461 Trabzon - Anagold 24 Erzincanspor: 0-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Onur İçyer (xx), Baki Mutlu (xx)

1461 TRABZON: Ogün (x)- Ali Han Tunçer (x)(Dk.69 Ahmet Eren x), Yüksel (x)(Dk.74 Murat Cem x), Savaş (xx), Yağızcan (x)(Dk.88 Ali Han Aydın), Semih (xx), Erhan (xx), Melih (xx), Rasimcan (xx), Aykut (xx), Gökhan (xx)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Bahadır (xxx)- Erman (xxx), Erdi (xxx), Batuhan (xxx)(Dk.83 Ozan x), Emir Can (xxx), Sefa (xxx)(Dk.77 Mükail x), Ferhat (xxx), Gökhan (xxx), Ufuk (xxx), Serkan (xxx), Barış (xxx)

GOL: Dk.37 Emir Can (Anagold 24 Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Melih, Yüksel, Semih, Murat Cem (1461 Trabzon), Emir Can, Erdi, Gökhan, Ferhat, Ozan (Anagold 24Erzincanspor)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup 21’inci hafta mücadelesinde 1461 Trabzon, sahasında Anagold 24Erzincanspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 37’nci dakikada Emir Can kaydetti.

