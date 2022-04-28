146 isimden Garo Paylan'a destek: Hedef gösterme kampanyasına son verilsin!
Paylan, iktidar kanadı tarafından hedef alınmıştı
28 Nisan 2022 10:42
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın meclise sunduğu, "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" kanun teklifi sonrası hedef alınmasının ardından destek kampanyası başlatıldı.
Aralarında avukat, akademisyenlerin bulunduğu 146 isim, Paylan ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.
Açıklamada, "Garo Paylan hakkında son haftalarda estirilen nefret söylemine karşı bir araya geldik. Bu türden kampanyaların zaman zaman nasıl sonuçlandığını biliyoruz. Özellikle siyasetçi kimliğiyle bu linçe katılanların bu tutumlarına son vermeleri gerektiğini düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.