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Bahçeli, Garo Paylan’ı hedef aldı: HDP’li bir müptezel

"Herkesi uyarıyorum TBMM, meşruiyet meclisi değildir. Gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir"

26 Nisan 2022 10:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ı hedef aldı.

Paylan'ın TBMM'ye "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" başlıklı kanun teklifi sunmasına tepki gösteren Bahçeli, "TBMM’de HDP’li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması istenmiş, çok şükür bu rezil teklif anında küstah sahibine iade edilmiştir" ifadelerini kullandı. 

Söz konusu kanun teklifini 'rezil teklif' olarak niteleyen Bahçeli, TBMM çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Böyle bir zelilin böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına züldür" ifadelerini kullandı. 

Bahçeli, "Herkesi uyarıyorum TBMM, meşruiyet meclisi değildir. Gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir" dedi. 

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