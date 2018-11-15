146 iş insanın yargılandığı 'FETÖ' davasında 15 tahliye

Denizli'de, 'FETÖ'nün finans kaynağı sağladıkları iddiasıyla, 31'i tutuklu 146 iş insanın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu 15 iş insanının tahliyesine karar verdi.

'FETÖ'nün Denizli'deki il yapılanması ve finans kaynağı olduğu ileri sürülen 146 sanıklı iş insanına yönelik 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Mahkemede sanıklar savunmalarını yapıp, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu. Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Salona geri dönen mahkemeye heyeti verdiği ara kararda, tutuklu sanıklardan 15'inin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 10 Aralık'a ertelendi. (DHA)